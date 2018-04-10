Müftülükten din görevlilerine işaret dili kursu

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - KAYSERİ İl Müftülüğü'nce 11 erkek ile 22 kadın din görevlisine 120 saatlik işaret dili kursu verildi. 18 kadın ve 6 erkek din görevlisi ise 7 haftalık 'işaret diliyle dini kavramlar' eğitimi aldı.

İl Müftülüğü tarafından düzenlenen programla din görevlisi personelinin işaret dili öğrenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, ilk olarak 9 Ekim- 17 Kasım 2017 günlerinde, 11 erkek ve 22 kadın din görevlisine Halk Eğitim Müdürlüğü'nde işaret dili kursu verildi. Daha sonra 18 kadın ve 6 erkek din görevlisine 7 haftalık 'işaret diliyle dini kavramlar' eğitimi verildi. Bu kursu başarıyla tamamlayan kursiyerler, sertifikalarını İl Müftüsü Şahin Güven'den aldı. Kursu bitiren görevliler, camilerde, mescitlerde ve Kur'an kurslarında engellilere dini eğitim verebilecek. Sertifika töreninde konuşan müftü Güven, "Hocalarımız, bu işe gönüllü olarak talip oldular. Zor bir iş ve hocalarımız bu işi severek yapıyorlar. Bizler daha önce 120 saatlik işaret dili kursunu başarıyla tamamladık. İşaret dili konusunda ülkemizin belki de en önemli sorunlarından birisi, dini kavramların bilinmiyor olmasıdır. Dini kavramları bilenler, işaret dilini bilmiyor. İşaret dilini bilenler de dini kavramları bilmiyor. Öyleyse bizim camilerde görevli hocalarımız işaret dilini bilirlerse muhataplara daha rahat ulaştırabileceklerdir" diye konuştu.

Din görevlisi hocaların görevlerini yaptıklarını belirten Güven, "Öğrenmenin yaşı yoktur. Her bir yeni şeyi öğrenmek insana heyecan verir. Siz, bu istekle kursa başladınız ve sonunu getirdiniz. Asıl göreviniz, bundan sonra başlıyor. Bundan sonraki süreçte özellikle bulunduğunuz yerlerde ihtiyaç varsa bu ihtiyacı gidereceksiniz. Bir başka konu ise bundan sonra okullarımızda işaret diliyle dini kavramları anlatma konusunda ihtiyaç olduğu zaman sizleri hazır bulmuş olacağız" dedi.

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