Müftülük çağrı yaptı, cemaat 350 yetimin 1 yıllık eğitimini üstlendi

AVCILAR Müftülüğü, ilçedeki yetimlerin eğitim ve öğretimlerini sürdürebilmeleri için başlattığı ‘Bir Yetim De Sen Okut kampanyasına kısa sürede büyük destek verildi. İlçedeki 350 yetime 1 yıl süreyle her ay 100’er TL eğitim desteği sağlandı.Avcılar Müftülüğü, İlçe Kaymakamlığı ile birlikte ‘Bir Yetim De Sen Okut’ kampanyası başlatılırken, Cuma vaazlarında cemaate ve Kuran kurslarına devam eden yetişkinlere din görevlileri eğitim çağındaki yetimlerin eğitim ve öğretimlerini sürdürebilmeleri için 1 yıl süreyle ayda 100’er TL destek sağlamalarının büyük önem taşıyacağı anlatıldı. Kampanya kısa sürede büyürken, ilçedeki belirlenen 350 yetim çocuğun eğitim giderlerini karşılamayı kabul edenler taahhütname imzaladı. Kampanyanın olumlu sonuç vermesi üzerine Merkez Camii’nde toplanan binlerce kişiye teşekkür eden konuşma yapan Müftü Bekir Derin, İslam dininin yetime sahip çıkılmasını emrettiğini, anne veya babasını kaybetmiş küçük çocukların üzerindeki yükü hafifletmenin geride kalanlara sorumluluk yüklediğini söyledi. Müftü Derin, necip Türk milletinin sadece kendi aile efradının değil, tüm Müslümanların, zor durumda kalanların yardımına koştuğunu bunu insani, vicdani, dini, ahlaki bir vecibe olarak gördüğünü belirtirken, “Yaptığımız çağrı üzerine hayırda birbirinizle yarış ettiniz. Son rakamı göre 350 yetime hamilik yapmayı kabul ettiniz. Allah hepsinden razı olsun” dedi. Kaymakam Hulusi Doğan da, Türkiye’ye örnek bir çalışma yapıldığını, din görevlilerinin işadamlarını ziyaret ederek bu kampanyaya büyük destek verdiklerini belirtirken, “Bir yetim ağlarsa dünya ağlar’ diye bir söz vardır. Yetimler bizim için çok önemli. Yetimler bizim için şehit ve gazilerimiz ve onların geride bıraktıkları gibi çok önemli. Hayırseverler işadamlarımızı onore etmek için plaket vermeyi teklif kabul etmediler. Müftü ve din görevlilerine başarı belgelerini huzurunuzda takdim etmek istiyorum” dedi:Cuma namazını kılmaya gelen ve din görevlilerini belgelerini veren Sağlık eski Bakanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Müezzinoğlu; Avcılar kaymakamı ve müftüsü başta olmak üzere din adamları ve iş adamlarını bu duyarlılıklarından ötürü kutlarken, şöyle dedi:“Yetime, garibe, gurebaya sahip çıkmak, medeniyetimizin bir parçasıdır. Bu duyarlılık nedeniyle teşekkür ediyorum.Burada bulunmak benim için güzel bir tevafuk oldu. Esasen bize ait olan son yüzyılda birazcık kaybetmeye yüz tutmaya, küllenmeye başlamış bu değerlerimizi gün yüzüne çıkarmaya çalışıyoruz. Halkımızın bu fıtratında olan güzellikleri çok güzel bir şekilde yansıtmaya devam edeceğiz.”FOTOĞRAFLI