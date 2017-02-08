Müftüden camide siyaset uyarısı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ İl Müftüsü Celal Sürgeç, son zamanlarda cami imamlarının referandum için evet çağrısında bulunmalarını doğru olmadığını belirterek, "Kişilerin kendi tercihi kendinindir. Fakat bunu başkalarına 'İlla bu şekilde olacaktır, şu siyasi tercih şu şekilde' diye camilere, kürsülere, hutbelere taşımaları doğru değil" dedi.

Elazığ Harput Diyanet Eğitim Merkezi Müdürü olarak görev yaparken Kahramanmaraş İl Müftülüğü'ne atanan ve 3 Ocak'ta kente gelerek görevine başlayan Celal Sürgeç, gazetecilerle bir araya geldi. Kahramanmaraş'ın Türkiye'nin İstiklal mücadelesinde ayrı bir öneme sahip olduğunu belirten Sürgeç, konuşmasında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yurt içi ve yurt dışında yaptığı hizmetler ile müftülüğün çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Sürgeç, bazı cami imamlarının referandumda 'evet' çağrısı yapmalarıyla ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine, "Kişilerin kendi tercihi kendinindir. Fakat bunu başkalarına 'İlla bu şekilde olacaktır, şu siyasi tercih şu şekilde' diye camilere, kürsülere, hutbelere taşımaları doğru değil. Ben bunu doğru bulmuyorum. Kişinin kendi tercihi, kendi düşüncesi olabilir. Bunu caminin dışında belki özel dostlarıyla paylaşabilir ama cami kürsüsüne getirilmesi doğru değil" diye konuştu.

'GENELGEYE UYMAYANLAR HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILIR'

Celal Sürgeç, siyasetin camilere sokulmamasıyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tüm illere gönderdiği bir genelge olduğunu ve bu genelgenin de kentte görev yapan tüm görevlilere tebliğ edildiğini ifade ederek, "Her dönemde Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından da yazılar, emirler gelir. Aktif siyaset başladığı andan itibaren genelgeler gelir, siyaset yasağı, camilere taşınmaması konusunda Başkanlığımız tarafından gelir. Biz de bu yazıyı bütün görevlilerimize tebliğ tebellüğ ederiz ve onlara buna dikkat etmelerini söyleriz. O yazıya uyulmadığı zaman soruşturma açılır" diye konuştu.



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