Müfettiş 'ihmal yok' dedi, Vali soruşturma izni verdi

Ersin ERCAN / BOLU, () - BOLU'da, 125 öğrencinin kaldığı pansiyonda can ve mal kaybına yol açmayan yangınla ilgili müfettiş incelemesinde, okul müdürü İsmail Karagöz ve yardımcısının ihmal ve sorumlulukları olmadığına karar verildi. Vali Aydın Baruş, yangından aylar önce pansiyonda yangın risk analizi yaptırıp belirlenen eksikliklerin giderilmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yazı yazan okul müdürü İsmail Karagöz ile yardımcısı hakkında müfettiş raporuna rağmen soruşturma izni verdi.

6 Aralık 2016 tarihinde, Karaçayır Mahallesi'ndeki İzzet Baysal Endüstri Meslek Lisesi'ne ait 125 erkek öğrencinin kaldığı 3 katlı pansiyonunun bodrumundaki çamaşırhanede kurutma makinesinin üzerinde unutulan nevresimin tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangın, itfaiye gelmeden öğrencilerin müdahalesiyle söndürüldü. Duman nedeniyle öğrencilerin panik yaşadığı yangında, pansiyondaki yangın merdiveninin kapısının dışarıdan asma kilitle kilitli tutulduğu, katlarda merdivene çıkış kapısı yerine pencere olduğu ortaya çıktı.

VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Valilik, yangın olayı ve kapının asma kilitle kilitli tutulmasıyla ilgili İzzet Baysal Endüstri Meslek Lisesi Müdürü İsmail Karagöz ve pansiyondan sorumlu Okul Müdür Yardımcısı Fatih Fedaker hakkında soruşturma başlattı. Karagöz ve Fedaker, soruşturma kapsamında açığa alındı.

MÜFETTİŞ RAPORU: İHMAL YOK

Müfettişlerin yaptığı incelemede, 22 Nisan 2016'da okulda göreve başlayan İsmail Karagöz'ün 1 ay sonra 20 Mayıs 2016'da İtfaiye Müdürlüğü'ne yangın risk analizi yaptırdığı ve binada acil durum yönlendirmesi, acil durum aydınlatması, mutfak davlumbaz üzeri otomatik söndürme sistemi, otomatik yangın algılama sistemi olmadığı ve yangın merdiveninin uygunsuz olduğuna ilişkin raporu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirdiği, Aladağ'daki yurt faciasından sonra ikinci bir yazı yazarak pansiyonda tehlike arz ettiği için yıllardar asma kilitle kilitli tuttulan yangın merdiveninin yenilenmesi ve diğer eksikliklerin giderilmesini istediği belirlendi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilgili yönetmeliğinde de okul ve kurum binaları dahil taşınmazlara ilişkin bakım, onarım ve tadilat işlerinin Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Dairesi Şubesi'ne ait olduğu belirlendi. Soruşturma sonunda yangında gerekli tedbirlerin alınması konusunda okul müdürü İsmail Karagöz ile yardımcısı Fatih Fedaker'in herhangi bir ihmal ve sorumlulukları bulunmadığına karar verildi.

VALİ SORUŞTURMA İZNİ VERDİ

Ancak Vali Aydın Baruş, yangından aylar önce pansiyonun yangın merdiveninin yenilenmesi dahil diğer eksikliklerin giderilmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yazı yazan okul müdürü İsmail Karagöz ve yardımcısı Fatih Fedaker hakkında, müfettiş raporuna rağmen soruşturma izni verdi. Vali Baruş kararında şöyle dedi:

"Ön inceleme raporunda İsmail Karagöz ve Fatih Fedaker'in herhangi bir ihmal ve sorumlulukları bulunmadığı belirtilmekte ise de, adı geçenlerin İtfaiye Müdürlüğü'nün 20 Mayıs 2016 tarihindeki söz konusu raporunda belirtilen eksikliklerin zamamında tamamlanmaması ve binanın yangın merdiveninin kapalı tutulması nedeniyle, pansiyonda meydana gelen yangın olayında öğrencilerin can güvenliklerinin tehlike altına girmesine sebebiyet verdikleri anlaşıldığından soruşturma izni verilmesine karar verdim."

YANGIN MERDİVENİ HALA YAPILMADI

Öte yandan pansiyonda nevresim yangınının üzerinden 1.5 ayı aşkın süre geçmesine rağmen binadaki yangın merdiveni ile diğer eksikliklerin giderilmediği görüldü. Asma kilidi kaldırılan yangın merdiveninin mevcut haliyle durduğu gözlendi.

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