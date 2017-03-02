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Müezzinoğlu, metro ile yolculuk yaptı

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Bursa programı için Ankara’dan gelirken Yenişehir İlçesi’nde mola vererek esnafı ziyaret etti. Bursa girişinde makam aracından inerek Bursaray’a binen Bakan Müezzinoğlu,...

Müezzinoğlu, metro ile yolculuk yaptı
ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Bursa programı için Ankara’dan gelirken Yenişehir İlçesi’nde mola vererek esnafı ziyaret etti. Bursa girişinde makam aracından inerek Bursaray’a binen Bakan Müezzinoğlu, burada bulunanlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi.
Seçim bölgesi olan Bursa’da düzenlenecek açılış ve temel atma törenlerine katılacak olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, dün gece karayoluyla kente gelirken Yenişehir İlçesi’ni ziyaret etti. Yenişehir’deki esnafla sohbet eden Bakan Müezzinoğlu, Bursa Yolu üzerinde Spor Kompleksi yanında bulunan ve hafriyat çalışmalarına başlanan yeni Yenişehir Devlet Hastanesi’nin inşaatını gezdi. hastane inşaatı hakkında bilgi alan Bakan Müezzinoğlu, 'Biber Kupası' futbol maçı final maçının hakemi, Cengiz Korucu ile selfie çektirdi.
Biber Kupası maçını da izleyerek sporseverlerle fotoğraf çektiren Bakan Müezinoğlu, Bursa girişinde makam arabasından inerek Bursaray’a bindi. Halkla sohbet ederek Osmangazi İstasyonu’na kadar gelen Müezzinoğlu, ziyaret ve Bursaray yolculuğunu sosyal medya hesabından da paylaştı.

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