Müezzinoğlu, metro ile yolculuk yaptı (3)

MÜEZZİNOĞLU: AHİLİK SANDIĞI KURULDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Gemlik’teki temel atma töreninin ardından İnegöl İlçesi’ne geçerek, İnegöl ve Büyükşehir Belediyeleri tarafından yaptırılan Merkez Pazaryeri ve Köylü Pazarı’nın açılışını yaptı. Törenin açılış konuşmasını yapan İnegöl Meyveciler, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Vehbi Durgut, "2014’ün 31 Aralık’ında bir kaza sonucu pazarımız çökmüştü. Büyükşehir ve İnegöl Belediyesi’nin ortaklaşa yaptığı pazarın açılışını yapıyoruz. Pazarın yapımında emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. Törende konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, pazaryerinin yapımına katkıda bulunanlara teşekkür ederek, şöyle dedi:

"Medeniyetimizin yönetim felsefesi insanı yaşat ki devlet yaşasın der. AK Parti kurulurken bugünkü Cumhurbaşkanımız bir taraftan bu felsefeyi söylerken buna ilave bir söz daha söyledi; AK Parti’nin bakış açısı da insanı yücelt ki devlet yücelsin. 14-15 yıldır insanımızı daha çok yüceltebilmek, ülkemizi daha güçlü hale getirebilmek adına geceli gündüzlü çalıştık."

Müezzinoğlu,14 yılda güven, hem de istikrar anlamında önemli aşamalar kat edildiğini ifade ederek şöyle devam etti:

"Çok tuzaklar kurdular, farklı senaryolar uyguladılar ama başaramadılar. Başaramaz iken bizi de zora soktular, zaman zaman bedeller ödettiler. 15 Temmuz 2016… Birileri bu milletin imkânlarını, bu milletin kaderiyle oynayacak şekilde hainlik yaparak kötüye kullandı. Milletçe şehit ve gazilerimizle topyekûn milletimizle kaderimize, geleceğimize, ay yıldızlı bayrağımıza sahip çıktık. Birileri milletin kaderiyle oynayamamalı, milletin istikrarını kapalı kapılar ardında bozamamalı. Milletin huzuruna mahallenin muhtarını seçtiğimiz gibi, İnegöl’de Alinur başkanımızı seçtiğimiz gibi Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz. Cumhurbaşkanlığı sistemi gelecek. Cumhurbaşkanlığı sisteminde Başkan, Cumhurbaşkanı ülkeyi nereye götüreceğini, hedeflerini bu millete anlatacak, 79 milyon milletin vicdanı, 58 milyon seçmenin oyuyla yetkiyi alacak. 5 yıl süresince hiç kimse kapalı kapılar ardından milletin kaderi ve istikrarıyla oynayamayacak. 5 yıl sonra memnunsa devam, değilse güle güle, Birileri 'Laiklik, Cumhuriyet elden gidiyor' diyemeyecek, Cumhur güçlenecek, Cumhuriyet güçlenecek, Türkiye dünya ile yarışta daha güçlü hale gelecek."

Bakan Müezzinoğlu, bazılarının bundan rahatsız olduğunu, bu milletle birilerinin istediği gibi oynayamayacağı dönemlerin kapandığını görerek dedikodu yaptığını da kaydederek, şöyle konuştu:

"Utanmadan 'Diktatörlük gelecek' diyor. Burada Alinur ne kadar diktatör oluyorsa o da o kadar diktatör olabilecek. Milleti kandırmayın, yalan söylemeyin. Bu milletin aklı da vicdanı da sizin önünüzde. Siz yüzde 20-25’lerle bu ülkenin kaderiyle çok oynadınız, bundan sonra oynayamayacaksınız. İlk defa milli irade, egemenlik kayıtsız şartsız millette olacak, ipin ucu milletin elinde olacak."

Esnaf için esnaf ahilik sandığının kurulduğunu bildiren Müezzinoğlu, şöyle devam etti:

"TBMM’den geçirdiğimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasını bekleyen esnaf ahilik sandığını kurduk. 1 milyon 900 bin esnafımız bu sandığın üyesi olacak, esnafımız da dünyanın gelişimine ayak uydurabilecek her türlü desteği alacaklar. Zor durumda kaldıklarında nasıl işsizlik fonu varsa zor zamanlarında o ahilik fonu namerde muhtaç etmeyecek destekleri verecek. Ahilik sandığı esnafımıza hayırlı olsun. Zor bir 2016 geçirdik. İstikrarımızı bozmak isteyen hainler 2016’nın zorluklarını getirdiler. AK Parti olarak temel felsefemiz dertleri ve sıkıntıları paylaşarak azaltmak oldu ki milletçe çoğaltacağımız güzel günlerimiz olsun. KOBİ’lerimize sıfır faizli 50 bin TL’ye kadar kredi vereceğiz dedik. Bugün itibariyle 461 bin 167 KOBİ üyesine 50 bin TL’ye kadar sıfır faizli destek veriyoruz. Sizlerle birlikte güzel günler yaşadık, büyük hedeflerimiz var ve inşallah 80 milyon ülke birlik ve beraberlik içinde daha büyük hedeflere yürüyecek. Biz ayrıştıran, çatıştıran, korkutan olmadık. Milletimize inanıyor ve güveniyoruz. Milletimizle yolculuğa çıktık ve 16 Nisan’dan sonra bu yürüyüşte daha güçlü yürüyeceğiz."



FOTOĞRAFLI