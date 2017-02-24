Müezzinoğlu: Mart ayı başı itibariyle 10 ilde "büyükanne projesi"ni başlatacağız

Gülseli KENARLI - İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, () ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, “ Mart ayı başı itibariyle 10 ilde 'Büyükanne projesini başlatacağız" dedi.

Bakan Mehmet Müezzinoğlu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) düzenlediği 'Çalışma Hayatı İstişare Toplantısı'na katıldı. Bakan Müezzinoğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

“2016 Kasım ayı, bir önceki yılın Kasım ayına göre istihdamda yaklaşık 1 milyon kişilik bir artık var. 2015'in Kasımıyla, 2016 yılının Kasımı arasında artı 1 milyon istihdam üretmemiz gerekiyor. Biz bunun ancak 3 yüz binin karşılayabildik. Yıl sonu itibariyle 380 bini karşılayabildik. Bunu 400 bin olarak kabul ettiğimizde yaklaşık 600 binlik bir istihdam 2016'da karşılanamamış oldu. 2017'de de biz karşılamamız gereken artı istihdam 1 milyon olarak hedefledik. 1 milyon artı 2016'nın 600 binlik istihdam yükü… O zaman bizim bu yıl bir seferberlik ilan etmemiz gerektiğinin rakamlarını çok basit olarak önümüze koydu. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza ve hükümet üyelerimize teşekkür ediyorum. Bu anlamda bir taraftan yatırımcımızın, sanayicimizin dünya ile rekabette, istihdam yükünü hafifletebilmek, özgüvenine destek olmak daha cesur adımlar atabilmesinin yanında olmak için 1.5 milyon artı 500 bin yani 2 milyon istihdama biz destek vereceğiz. Bu 1.5 milyon istihdamın 2017 yılı itibariyle bütün vergi yüklerini ve sigorta primlerini yani yaklaşık 7 yüz 73 liralık yükü hükümet olarak biz üstleneceğiz. Çalışmak isteyen her kardeşimize diyoruz ki 'git bir işverene veya İŞKUR'a biz senin yanındayız'. Yeter ki ben çalışacağım de."



“BU YIL HEDEFİMİZ İŞSİZLİK ORANINI YÜZDE 10'LARIN ALTINA İNDİRMEK"



Mehmet Müezzinoğlu, “Bu yıl hedefimiz işsizlik oranını yüzde 10'ların altına indirmek. Bunu birlikte başaracağımıza ben inanıyorum. Aralık aynın işsizlik rakamları önümüzdeki Mart'ta gelecek. Muhtemelen çok minimum artış ile Aralık ayı rakamları olduğu için gelecek. Ama Ocak ayı itibariyle istihdamdaki artışla, 2016'nın Ocak ayı ile 2017'nin Ocak ayı arasında açığı kapattığımız için Ocak ayının rakamları Nisan ayında durmuş veya eksilmiş gelecek. Ama Şubat ayından itibaren o pik yaptığımız 12.1'lerdeyavaş yavaş 12'lerin altına ama 2017 Aralık ayı rakamları yüzde 10'ların altında, sonraki yıllarda zaten istikrarlı, güvenilir, yatırım yapılabilir bir ülke olarak büyümesini yüzde 5'lerin üzerine taşımış bir ülke olarak inşallah çok daha güçlü bir yolculuğu yapacağız" dedi.

KIDEM TAZMİNATI

Kıdem tazminatı konusunda değerlendirmelerde bulunan Bakan Müezzinoğlu, “Önümüzdeki dönemde birlikte başarmamamız gereken bir konuda kıdem tazminatı. Kıdem tazminatı yine gerek çalışana, gerekse iş veren adına beklemediği anda, beklemediği yükleri getiren veya beklenmedik anda 'ben mağdur oldum kapının önüne koyuldum ama haklarımı alamadım' diye her iki tarafında sıkıntıları olan ve sürdürülebilir olmayan bir noktadayız. Mutlaka sürdürülebilir, hakkaniyetli ve geliştirilebilir bir kıdem tazminatı inşallah bu yıl hep birlikte, birbirimize karşı taraflar olarak değil işveren bir işçi gibi karşı tarafa oturacak, işciye de diyeceğiz 'gel kardeşim, sende masanın iş veren tarafına otur' ve birbirimizi anlayarak birlikte hak ve hukuku koruyarak bizimde güçlü hakemliğimizle inşallah bu yıl onu tamamlamış olacağız" dedi.

BÜYÜKANNE PROJESİ

Müezzinoğlu, "Büyükanne Projesi" hakkında da değerlendirmelerde bulunarak, “Biz dedik ki böyle bir projenin destekçisi olalım. 6 bin 500 ailenin 10 ilde pilot uygulamasına başlıyoruz. Talepleri aldık. 31 bin ailenin üzerinde uygunluk bulduk. O aileler bu hafta 6 bin 500'e indirilecek. Mart ayı başı itibariyle 10 ile 'Büyükanne projesini başlatacağız. İnşallah başarılı bu ülkeye ait olan bir proje olacak. İnşallah başarılı, bu ülkeye ait olan bir proje olacak. Milli bir proje olacak. Parasal boyutunun tartışılmasını çok doğru bulmuyorum, esas sosyokültürel boyutu çok anlamlı olduğuna inanıyorum" şeklinde konuştu.

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