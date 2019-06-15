Mudurnu'da tarihi sokak 'Dumansız hava sahası' ilan edildi

TÜRKİYE'nin 15'inci Cittaslow (sakin şehir) ünvanını alan Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki tarihi Demirciler Çarşısı Arasta Sokağı, 'Dumansız Hava Sahası' ilan edildi. Sokakta sigara içilmesi yasaklandı.Mudurnu Kaymakamlığı, Mudurnu Toplum Sağlığı Merkezi ve Mudurnu Belediyesi'nden temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilen 'Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu' toplantısında alınan karar doğrultusunda ilçenin en işlek caddelerinden biri olan tarihi Demirciler Çarşısı Arasta Sokağı'nda sigara içilmesi yasaklandı. 13 Mayıs'ta alınan kar dün uygulamaya konuldu. Sokaktaki zemine sarı renkte 'Sigara içilmez' ve 'Dumansız hava sahası' yazıldı. Sokağın girişine de 'Bağımlılık, insanın yenilgiye uğradığı noktadır' yazan pankart asıldı.Kendine has tarihi mimari yapısıyla Bolu'nun en şirin ilçelerinden biri olan Mudurnu'da yaşayan vatandaşlar, uygulamayı olumlu karşıladı.Esnaf Hayrettin Beyhan, "Çok güzel bir şey. İçmeyenlere de zararı olduğu için böyle bir şey yapılması sevindirici. Herkes durumdan memnun. Kurala da uyuluyor. Caddede sigara içilmiyor. Saygı gösteriliyor" dedi.Nurdan Topaloğlu da, "Hayatımda hiç sigara kullanmamış biri olarak destekliyorum. Güzel oldu. Dikkat çekilmiş oldu. Sigara bırakanlar bile oldu. Şu anda sokakta bir hareket yok. Burası küçük bir yer, 5 bin nüfuslu. Herkesin bu kurala uyacağını umuyorum" diye konuştu.Bazı vatandaşlar uygulamanın sigara bağımlılığına karşı mücadelede olumlu etki oluşturabileceğini düşünürken, bazıları da herhangi bir etkisi olmayacağını savundu.Mudurnu Belediye Başkanı Necdet Türker, "Dumansız hava sahası, farkındalık yaratmak için geliştirilmiş Türkiye'de ilk olan bir projedir. 'Bağımlılık insanın yenilgiye uğradığı noktadır' sloganıyla kurumlarımız ve vatandaşlarımızla birlikte görsel ve yazılı medyada ses getirerek, sağlık yaşam alanları oluşturacağız. Bu sayede insanların ilgisini, kaliteli ve sağlıklı bir yaşama çekeceğiz" dedi.

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