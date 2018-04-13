Müdür ile yardımcısının vurulduğu okulda eğitime yeniden başlandı 

Mehmet İNAN/BURSA, () - BURSA'da Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlkokulu'nda, polis memuru İlhan Özcan'ın, tartıştığı müdür Tülay Taş ve yardımcısı Sinan Delibaş'ı tabancayla vurarak yaralamasının ardından ara verilen eğitime 2 gün sonra başlandı. Silahlı saldırı nedeniyle çocuklarının psikolojisinin bozulduğunu ileri süren veliler, okullardaki güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu savundu.

Olay, çarşamba günü, merkez Nilüfer ilçesinde bulunan Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlkokulu'nda meydana geldi. Öğrenci velisi olan polis memuru veli İlhan Özcan, geldiği okulda müdür Tülay Taş ve yardımcısı Sinan Delibaş ile tartıştı. Tartışma sırasında öfkelenip, tabancasını çıkaran polis memuru veli, Taş ve Delibaş'a ateş etti. Saldırıda, okul müdürü belinin üstünden, yardımcısı da bacağından yaralandı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan kalçasına 4 kurşun isabet eden müdür Taş, ameliyat edilirken, yardımcısı Delibaş'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Saldırı sonrası meslektaşları tarafından yakalanıp, gözaltına alınan İlhan Özcan, dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÖĞRETMENLERE PSİKO-SOSYAL DESTEK

Olay sonrası Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlkokulu'nda ara verilen eğitime bugün başlandı. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce öğretmenlere, 2 gün psiko-sosyal destek verildi. Ders öncesi bahçede toplanan öğrencilere seslenen müdür yardımcısı Mustafa Karabela, okulda meydana gelen üzücü olayın sona erdiğini belirterek, müdür Taş ile yardımcısı Delibaş'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce her türlü tedbirin alındığını vurgulayan Karabela, "Dün öğretmenlerimize psiko-sosyal destek verildi. Ayrıca Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okulumuza güvenlik görevlisi gönderildi" dedi.

'OKULLARDA TEDBİRSİZLİK VAR'

Eğitime yeniden başlanılmasının ardından çocuklarını okula getiren veliler, silahlı saldırı nedeniyle öğrencilerin psikolojisinin bozulduğunu öne sürdü. Velilerden Hasan Gürsoy, oğlunun 2 gündür uyuyamadığını belirterek, "Geceleri uyurken, sıçrayıp, bağırıyor. Tek başına yatamıyor. Bugün psikologdan randevu aldım. Oğlum, olayın tam içerisindeydi. Olayı ve akan kanları görünce çok etkilenmiş" diye konuştu.

Okullarda güvenliğin yeterli olmadığını savunan Gürsoy, "Gerekirse silahlı özel güvenlik olmalı. Girişlerde arama yapılması gerekir; ama öyle bir şey yapılmıyor. Yaşlı adamları güvenlik görevlisi olarak koyuyorlar. Yani okullarda tedbirsizlik var. Çocuklarımın okullarına gidiyorum; elimi, kolumu sallayarak, giriyorum. Bana 'Kimsin?' diye soran yok, arama yok. İçeri kötü niyetle mi giriyorlar, belli değil" dedi.

OKULA GEÇİCİ MÜDÜR

Öte yandan Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlkokulu'na geçici müdür görevlendiren İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce öğretmenlere verilen psiko-sosyal desteğin öğrencilere ve velilerine de 1 ay boyunca uygulanacağı kaydedildi.

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