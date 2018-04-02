Mudanya Mütareke Meydanı projesinde ilk harç

BURSA’nın Mudanya ilçesine değer katan projeleri hayata geçiren Mudanya Belediyesi; Mütareke Evi Müzesi, 12 Eylül Caddesi, İnönü Parkı, belediye binası ve çevresinden oluşan Mütareke Meydan Projesi yapımını törenle başlattı. Projeye ilk harcı döken Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “1 yıl içerisinde mucizeler yaratmaya devam edeceğiz” dedi.

Mudanya'da Mütareke Evi Müzesi, 12 Eylül Caddesi, İnönü Parkı ve çevresinden oluşan bölgeyi tamamen yayalaştıracak olan Mütareke Meydanı Projesi törenle başladı. Törene CHP Parti Meclis Üyesi ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, TBMM Katip Üyesi ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Belediye Başkan Yardımcıları Servet Usta, Sevinç Şenşekerci, Hakan Karabay, CHP Mudanya İlçe Başkanı Ergül Batman ve ilçe örgütü ile çok sayıda Mudanyalı katıldı. 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri'nin ardından göreve başladığı 2 Nisan’ın yıl dönümünde, Mudanya’nın simgesi Mütareke Meydanı’nda düzenlenen törende konuşan Başkan Hayri Türkyılmaz, tarihi, doğal ve kültürel değerleriyle yaşayan bir kent olan Mudanya’ya kimliğini veren yapıların korunarak geleceğe taşınacağını söyledi.

'MUCİZELER YARATMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Projenin 996 bin liraya mal olacağını ve kısa sürede tamamlanacağını vurgulayan Başkan Türkyılmaz, “Tam 4 yıl önce söz vermiş, ‘Mudanya’da güzel şeyler olacak, Mudanya ile herkes gurur duyacak’ demiştik. Mudanya’nın uğradığı haksızlıklara rağmen kalanıyla Mudanya’mızı koruyup geleceğe, insanlığa kazandıracağımızı söylemiştik. Cumhuriyetimizin biçimlendiği, kurulduğu, temellerinin atıldığı yerde, Ata’mızın, İsmet İnönü’nün ve Şükrü Çavuş’un hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. 100 projeyle yola çıktık. Bu 100 projeyi 2 dönem belediye başkanlığı süresi içerisinde hayata geçireceğimizin sözünü verdik ve ne söz verdiysek yaptık. İlk etap dediğimiz 12 Eylül Caddesi’ni de içine alan projemiz başladı. Önümüzdeki dönemde de pek çok projeyi hayata geçireceğiz. Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi, Ata Park projemiz, Güzelyalı Atatürk Parkı’nın ikinci etap projesi, Zübeyde Ana Çocuk Akademisi’nde yakında çalışmalara başlanacak. 1 yıl içerisinde mucizeler yaratmaya devam edeceğiz. Çünkü, Mudanyalılara hizmet etmek bizim boynumuzun borcu” dedi.

'MUDANYA ŞANSLI BİR KENT'

Törene katılan CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal “Mudanya barışın, demokrasinin, özgürlüğün kenti” derken, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ise “Mudanyalılar çok şanslılar. Burada yatırım var, sosyal belediyecilik anlayışı var, tarihe saygılı yatırımlar var, verilen sözler tutuluyor. Mudanyalılara ait olan her yer Mudanyalıların hizmetine sunuluyor” diye konuştu. Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer ise önemli bir projeye imza atan Başkan Türkyılmaz ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Proje kapsamında; belediye binasının bulunduğu alandan başlanarak, yayalaştırma çalışmaları yapılacak, Mütareke Müzesi’nin karşısında bulunan İsmet İnönü Anıtı’nı da içine alan bölge, dev bir meydan haline getirilecek. Proje tamamlandığında toplam 7 bin 900 metrekare doğal granit taş ve bazalt zemin kaplaması yapılacak. Mütareke Meydanı,12 Eylül Caddesi, Ressamlar Sokak, Hükümet Sokak, Mahkeme Sokak, Ünlü Sokak, 2'nci Sağlık Sokak, İkizçeşme Sokak, Bilgi Sokak ve Akıncı Abidinbey Sokak düzenlenecek. Bin 500 metrekare olan İnönü Parkı’nda ise zemin kaplama, peyzaj, yeşillendirme ve aydınlatma düzenlemesi yapılacak.



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