Mudanya'da cinayet

BURSA'nın Mudanya İlçesi'ndeki bir sitede kapıcılık yapan İbrahim Demirtaş, aralarında husumet olan Beykal Öztürk'ü tüfekle öldürerek kaçtı.Mudanya'ya bağlı Ömerbey Mahallesi'ndeki olay, Yuvacık Sitesi'nde kapıcılık yapan İbrahim Demirtaş'ın dün akşam evinde meydana geldi. Demirtaş, bir arkadaşı ile alkol alırken siteye gelen, arasında husumet bulunan Baykal Öztürk ile tartışmaya başladı. Demirtaş, iddiaya göre, "Sen bana nasıl hakaret edersin" diyen Öztürk ile tartıştıktan sonra alkolün de etkisiyle evde bulunan ruhsatsız tüfek ile ateş etti. Ağır yaralanan 39 yaşındaki Baykal Öztürk, ambulans gelene kadar ölürken İbrahim Demirtaş ise kaçtı. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı. Baykal Öztürk'ün cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken kaçan İbrahim Demirtaş ise aranıyor.