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'Mucize bebek' Faysal'a birinci yaş günü kutlaması

İZMİR'de lösemi hastası olduğu 5 günlükken fark edilen ve taramanın 20'nci gününde donör bulunduktan sonra, ilik nakli olan 'mucize bebek' Faysal Can Kılınç için birinci yaş günü partisi düzenlendi. Nakille birlikte sağlığına kavuşan...

GENEL 23.12.2019, 11:07
'Mucize bebek' Faysal'a birinci yaş günü kutlaması
İZMİR'de lösemi hastası olduğu 5 günlükken fark edilen ve taramanın 20'nci gününde donör bulunduktan sonra, ilik nakli olan 'mucize bebek' Faysal Can Kılınç için birinci yaş günü partisi düzenlendi. Nakille birlikte sağlığına kavuşan Faysal bebek, diğer lösemi hastası çocuklara da umut oldu.
İzmir'de yaşayan Hatice (30) ve Turan (31) çifti oğulları Faysal Can Kılınç'ın doğumundan beş gün sonra, rutin doğum kontrolleri için gittikleri Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde Faysal'ın immün yetmezliği yaşadığını öğrendi. İmmün yetersizliği lösemiye dönüşmeye başlayan Faysal, prematüre yoğun bakımda kısa süre kaldıktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tetkiklerde doktorlar Faysal'ın yaşama tutunabilmesi için ilik nakli olması gerektiğine karar verdi ve Faysal bebek için donör taraması başlatıldı. Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) tarafından başlatılan taramanın henüz 20'nci gününde Faysal bebek için yurt içinden yüzde yüz uyumlu donör bulunduğunu öğrenen aile, tarifsiz bir mutluluk yaşadı. Ege Üniversitesi Hastanesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nin işbirliği ile 26 Nisan tarihinde nakil işlemi gerçekleştirildi. Faysal için, nakil işleminden 8 ay sonra birinci yaş günü partisi düzenlendi. Diğer lösemi hastası çocukların da Faysal ile birlikte umut bulduğu kutlamada, sağlığına kavuşan Faysal bebek ve ailesi zorlu süreci geride bırakmanın mutluluğunu yaşadı.
'BİZLERE MORAL OLDU'
Faysal henüz 5 günlükken rutin kontrolleri için Buca Kadın Doğum Hastanesi'ne başvurduklarını söyleyen anne Hatice Kılınç, "Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevkimiz yapıldı ve ümmin yetmezliği olduğu, bunun da lösemiye dönüştüğü söylendi. Bundan sonra bizim için zorlu süreç başladı. Doğumdan hemen beş gün sonra biz bu durumu öğrenmiş olduk. Sekizinci günde bize ilik nakli olması gerektiği söylenildi. 35 gün boyunca prematüre yoğun bakımda tutuldu. Anne baba taraması negatif çıktı. Daha sonra TÜRKÖK'e Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi tarafından başvuru yapıldı. Çok şükür ki 20'nci günde bize uygun donör bulunduğu söylenildi. Gen ikizimiz bizi bekliyordu. Daha sonra Ege Üniversitesi Hastanesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nin ortak çalışmasıyla 26 Nisan tarihinde nakil işlemi gerçekleştirildi. Şu anda nakilin 8'inci ayındayız iliğimiz yüzde yüz uyum sağladı. Üç haftada bir doktor kontrolüne gidiyoruz. Bugün bir yaş günü partisi düzenledik ve hem bize hem de diğer lösemili çocuklara moral oldu. Nakil bekleyen çok fazla çocuk var. Lütfen herkes Kızılay'a gidip 3 tüp kan bağışında bulunarak bağışçı olsun" dedi.
Faysal gibi olan çok fazla çocuk olduğunu söyleyen baba Turan Kılınç ise, "Biz büyükler olarak bağışta bulunabiliriz. Çoğu insan çok basit olan bağıştan korkuyor ama korkmamak gerekiyor" diye konuştu.
'BİR DAMLA KAN BİR CAN DEMEK'
Lösemili çocuklar için gönüllü olarak çalışan 'Deniz Yıldızı Grubu' kurucularından Yıldız Akuş da, "Faysal en küçük nakil bebek olduğu için onu 'mucize bebek' olarak adlandırıyoruz. Faysal doğuştan hasta olan bebeklerimizden. Faysal'ın kan grubu A negatif idi, daha sonra 0 negatif oldu. Bağışçılarımızın sayesinde onun bütün kanlarını bulduk ona güzel bir oda yaptık. Bugün diğer çocuklarımızla birlikte onun birinci yaşını kutluyoruz. Diğer çocuklarımız da yanımızda ve çocuklar için savaşmaya devam edeceğiz. Her bir damla kan bir can demek lütfen kan bağışı yapmayı unutmayalım" dedi.

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