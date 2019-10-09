Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Kamar: Hindistan ve Çin ile birlikte en büyük 3 üreticiden biriyiz

İSTANBUL, ()-MÜCEVHER dünyasının G20'si orak kabul edilen Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen ASEAN Değerli Taş ve Mücevher Birlikleri Konferansı 37 ülkenin katılımıyla İstanbul'da başladı. Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, konferansta yaptığı konuşmada "Türkiye, Hindistan ve Çin ile birlikte en büyük 3 üreticiden biri ve İtalya, Çin ile birlikte de en büyük üretimden ihracat yapan 3 ülke konumundayız” dedi.

Başta Güneydoğu Asya ülkeleri olmak üzere 37 ülkenin katılımıyla gerçekleşen etkinliğin açılışında konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Tuna Turagay, Türkiye'nin 4,4 milyar dolarlık mücevher ihracatıyla dünya ithalatındaki payının yüzde 4 olduğunu söyledi. Türkiye'nin altın ve gümüşte üretim kapasitesinin yüksek olduğunu aktaran Turagay, kapasitenin yüksek oranda kullanılması için iş birliğinin önemine dikkati çekti. Konferansta konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise baştan sona tasarım ve katma değer içeren mücevher sektörünün ülkeler arası ticarette her zaman belirli bir önceliğe sahip olduğunu belirterek, ülkelerin bu nedenle sektöre büyük önem verdiğini söyledi.

“MÜCEVHER SEKTÖRÜNÜN EN GÜÇLÜ OYUNCULARIYIZ”

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar da, ülkeler arasında modern bir İpek Yolu inşa edilmesi gerektiğini belirterek, sektör olarak 8. ASEAN Konferansı'nı çok önemsediklerini söyledi.

Konferans boyunca konuk ülkelerde mevcut ilişkileri gözden geçirip yeni iş birliklerine yelken açacaklarını dile getiren Kamar, şöyle konuştu;

“ 82 milyonluk nüfusa, 784 milyar dolar GSMH'ye ve 168 milyar dolar ihracat hacmine sahibiz. Türkiye'nin yaklaşık 4 saat uçuş mesafesinde 1,2 milyarlık nüfusa ve 24 trilyon dolar GSYH'ye sahip doğu ile batı arasındaki tek gerçek köprü konumundayız. Ülke olarak 35 bine yakın perakende kuyumcusu, 6 bine yakın üreticisi bine yakın ihracatçısı ve bunların yanı sıra dünyada yalnızca 64 adet olan LBMA üyesi 2 rafinerisi ile dünyanın en güçlü oyuncularından birisiyiz."

“HİNDİSTAN VE ÇİN İLE BİRLİKTE EN BÜYÜK 3 ÜRETİCİDEN BİRİYİZ”

Şu anda dünya mücevher sektöründe Hindistan, Çin, ABD ve Rusya ile birlikte 5 büyük pazardan biri olduklarını dile getiren Kamar, "Hindistan ve Çin ile birlikte en büyük 3 üreticiden biri ve İtalya, Çin ile birlikte en büyük üretimden ihracat yapan 3 ülke konumundayız. Geçtiğimiz yıl yüzde 36 artışla 4,4 milyar dolar mücevher ihracatı, 2,5 milyar dolar harici işlem rejimi kapsamında ihracat ve 3,5 milyar dolarlık turizm ihracatına imza atmış bir ülke olarak Vicenza, Hong Kong, Moskova, Dubai, ABD gibi mücevher fuarlarının yanı sıra Suudi Arabistan, Katar ve Miami ziyaretleri gerçekleştirip sıradışı B2B'lerle hedeflerimize ulaşmak için çalışıyoruz" dedi.

"PARA YERİNE GEÇEN ALTINLA TİCARET KOLAYLAŞTIRILMALI”

Kamar, mücevher sektöründe sınırlı seviyede söz sahibi ve ticaret hacmine sahip olmanın kendilerini üzdüğünü belirterek, konferansa katılan 37 ülkenin 88,5 milyar dolar mücevher ithal ederken 111 milyar dolar ihracata imza attığını söyledi. ASEAN ülkelerinin yaklaşık 4,1 milyar dolar mücevher ithal ederken bunun sadece 45 milyon dolarlık kısmını Türkiye'den aldıklarını dile getiren Kamar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İhracatımızı artırmak için zor olan Serbest Ticaret Anlaşmalarının (STA) içeriklerini bürokrasiyle anlatmalıyız. Yüksek ithalat vergilerini çözüme kavuşturarak dış piyasada, yalnızca işçilikten vergi alınmasıyla da iç piyasada doping etkisi oluşturabiliriz. Sektörümüz adına en önemli konulardan biri hariçte işleme ve dahilde işleme rejimlerini, tüm ülkelerle uygulamalıyız. Bunun yanı sıra günümüzde para yerine geçen ve takas aracı olarak kullanılabilen altın ile ticareti kolaylaştırarak ticaret savaşlarında bir koz olarak kullanılan swift konusunda büyük bir adım atabiliriz."

Konferansta ASEAN Değerli Taş ve Mücevher Birlikleri Yönetim Kurulu Başkanı Suttipong Damrongsakul da bir konuşma yaptı. Ekonomist Prof. Emre Alkin ise “Ticaret Savaşları ve Beklentiler, Ekonominin Geleceği, Yeni Nesil İçin Pazarlama Stratejileri, Kolay Ticaret” başlıkları altında sunum yaptı.