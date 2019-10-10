Mücevher fuarının en pahalı tektaşı 1 milyon lira

Beyza Nur GÜLER-Mertcan ÖZTÜRK / İSTANBUL, () DÜNYANIN en büyük 5 mücevher fuarı arasında yer alan “Istanbul Jewelry Show"un en pahalı tektaşı, 1 milyon lira değerinde.

CNR Expo, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuar; 800'ün üzerinde firma ve markayı, 19 bin mücevher alıcısı ile bir araya getirecek. 34 yıldır düzenlenen fuarın en pahalı tektaş yüzüğü 9 karat büyüklüğünde ve fiyatı 1 milyon lira değerinde.

YAKLAŞIK 11 KARAT

Bir mücevher firmasının Yönetim Kurulu Üyesi olan Yiğit Akgün, fuarın en pahalı tektaş yüzüğünü şu sözlerle anlattı: “9 Karatlık bir tektaş ve yanlarındaki pırlantalar ile beraber yaklaşık 11 karat. Fiyatı da 1 milyon lira civarında. Sanırım şu anda hazır olarak bir mücevher haline getirilmiş en pahalı tektaş bu diyebiliriz. Pırlantalarda üzerindeki altının çok fazla fiyatta değeri yok. Bunun üzerinde yaklaşık 16 gram bir altın var. Baktığınız zaman 16 gram altının fiyatını üç aşağı beş yukarı tahmin edebiliyoruz. Burada değerli olan pırlantanın kendisi. Altının değerinin yaklaşık bin, iki bin lira olduğunu hesap edebilirsiniz. Esas değeri oluşturan pırlantalar"

ORTAYA ÇIKMASI 6 AY SÜRDÜ

Tektaş yüzüğün tasarım sürecinden bahseden Akgün, “Bu özel bir tasarım. Tasarlanma aşamasından başlayacak olursak, yaklaşık bir 6 ay kadar sürüyor. Tasarımı bulmanız, bu kadar büyük değerli bir pırlantayı da kullanacağınız montörün ona göre özellikleri olması lazım. Dolayısıyla tasarlama süreci 5-5,5 ay civarında sürüyor. Sonra üretime geçtiğinizde böyle bir ürünü bir hafta içerisinde üretebilirsiniz. O tasarlandıktan sonra dökümünün yapılması, sonra da ustaların eline bırakılarak böyle bir mücevher haline gelmesi yaklaşık 1 hafta 10 günlük çalışma sonunda oluyor" dedi.

“YURTDIŞINDAN GELECEK YENİ MÜŞTERİLER ÖNEMLİ"

Ziyaretçilerin fuarın en pahalı tektaş yüzüğüne olan ilgisi ile ilgili olarak ise Akgün, “Tektaş her zaman çok ilgi çeken bir mücevher. Her kadın bir tektaş istiyor. Özellikle evlenme tekliflerinde. Fuar çok yeni başladı. Bayilerimiz burada, satın almalar yapıyorlar. Önemli olan yurtdışından ve farklı noktalardan da yeni müşterilerin gelmesi. Yurtdışından gelecek olan yeni müşteriler kattığımız takdirde hem Türkiye ekonomisi hem şirketlerin kendi ekonomisi için çok daha faydalı olacaktır" şeklinde konuştu.

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