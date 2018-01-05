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MUÇEV'den çevrecilerin tepki gösterdiği Kurubük Koyu ihalesiyle ilgili açıklama

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla) () - MUĞLA Çevre Vakfı'nca (MUÇEV), Datça ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Kurubük Koyu'nun kiralanması ihalesine ilişkin tepkiler üzerine yazılı açıklama yapıldı. MUÇEV Yönetim Kurulu üyesi Kamil...

MUÇEV'den çevrecilerin tepki gösterdiği Kurubük Koyu ihalesiyle ilgili açıklama

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla) () - MUĞLA Çevre Vakfı'nca (MUÇEV), Datça ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Kurubük Koyu'nun kiralanması ihalesine ilişkin tepkiler üzerine yazılı açıklama yapıldı. MUÇEV Yönetim Kurulu üyesi Kamil Köten tarafından yapılan açıklamada, Kurubük Koyu kumsalının aşırı yoğun ve düzensiz kullanımı nedeniyle bölgede ciddi kirlilik meydana geldiği belirtildi.
Datça ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Mesudiye Mahallesi'nde, Ovabükü ile Palamutbükü arasındaki yol üzerinde bulunan, halkın kullanımına açık Kurubük Koyu'nun kiralanması için ihaleye çıkılacağı duyuruldu. Muğla Valiliği'ne bağlı MUÇEV tarafından kiralanacak 1700 metrekarelik koy için 26 Ocak'taki ihale öncesi şartname hazırlandı. Yıllık kira bedeli olarak 40 bin liradan açılacak ihaleyi alan firmanın koyu, 2 yıllığına işletebileceği açıklandı; ancak ihale çevrecilerin tepkisine neden oldu. Tepkiler üzerine MUÇEV tarafından açıklama yapıldı. Muğla Vali Yardımcısı ve MUÇEV Yönetim Kurulu üyesi Köten, açıklamasında, Kurubük Koyu kumsalının aşırı yoğun ve düzensiz kullanımı nedeniyle bölgede ciddi kirlilik meydana geldiğine dikkat çekti.
GİRİŞ ÜCRETİ ALINMAYACAK
Ekolojik dengenin korunması ve hijyen sorunlarının yaşanmaması için önlem alınması gerektiği belirtilen açıklamada, "Bu nedenle bölgeye hizmet noktası kurularak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının asgari düzeyde karşılanması planlanmaktadır. Bölgede faaliyet gösteren firmaların, açık ihale usulü ile katılacağı ihale yapılacaktır. Bölgenin ekolojik kimliği oluşturulacaktır. Bölgenin korunması, temizliği, habitat ve doğal ortamın sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. Alanın kullanımı ile ilgili ise vatandaştan herhangi bir giriş ücreti veya herhangi bir ad altında karşılık alınmayacaktır. Vatandaşlarımızın temiz ve güzel bir kumsal kullanmaları sağlanacaktır" denildi. 
'ÇALIŞMALAR KOYUN KORUNMASINA YÖNELİK'
3621 sayılı Kıyı Kanunu'na göre, kıyı kenar çizgisi önündeki alanların imara konu edilemeyeceği kaydedilen açıklama, şöyle sürdürüldü: 
"Sadece günü birlik olarak kullanılabilir. Kıyı kanunu uygulanmasına yönelik yönetmeliğin 13-C maddesine göre sadece 6 metrekare büfe, duş, tuvalet ve soyunma kabini yapılabilir. Bunların dışında herhangi bir yapı yapılamaz. Bu yapılan çalışmalar yapılan açıklamaların aksine bu koyu korumaya yöneliktir. Aksi takdirde bu cennet koy kirlilikten ötürü tehlike altındadır.  Gelecek nesiller için yaşanabilir bir dünya bırakmak en büyük hedefimizdir." 
Öte yandan açıklama ile koydaki kirliliği gösteren fotoğraf da paylaşıldı.

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