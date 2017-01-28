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Mübadiller, Samsun'da denize karanfil bıraktı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'da bir araya gelen mübadillerden oluşan 3 vakıf, 1 federasyon ve 41 dernek üyeleri, denize karanfil bıraktı. Samsun'un İlkadım İlçesi'nde bulunan Kurtuluş Yolu Tütün İskelesi'nde mübadillerden oluşan 3...

Mübadiller, Samsun'da denize karanfil bıraktı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'da bir araya gelen mübadillerden oluşan 3 vakıf, 1 federasyon ve 41 dernek üyeleri, denize karanfil bıraktı.
Samsun'un İlkadım İlçesi'nde bulunan Kurtuluş Yolu Tütün İskelesi'nde mübadillerden oluşan 3 vakıf, 1 federasyon ve 41 dernek üyeleri, 30 Ocak 1923'te atalarından kalan toprakları terk ederek mübadeleye tabi tutulmalarının 94'ncü yıldönümü nedeniyle denize karanfil bıraktı.
Türk-Yunan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Stefanos Hajimanolis, Gümülcine Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Mustafaoğlu, Balkan Uzmanı Makis Milonas'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 200 kişilik katılımcı adına açıklamalarda bulunan Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu Recep Ertuğrul ŞUNLARI SÖYLEDİ:
"Avrupa Birliği yöneticilerinden Yunanistan ve Türkiye Cumhuriyeti hükumetlerinden iki halk arasına örülen vize duvarının kaldırılmasını talep ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan biz mübadil kökenliler de Yunanistan vatandaşı olan Ortodoks mübadil kökenliler gibi aile büyüklerimizin doğdukları toprakları vizesiz olarak ziyaret etmek istiyoruz."
Konuşmanın ardından denize kırmızı karanfil bırakılmasının ardından mübadiller hep birlikte 'Vardar Ovası' türküsünü söyledi.

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