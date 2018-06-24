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Muazzez nine, yürüteçle gelip oyunu kullandı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, kalp yetmezliği bulunan, yürüme engelli Muazzez Sarıca (89), yürüteç ve yakınlarının yardımıyla sandığa gelip, oyunu kullandı. Alaşehirliler, 27'nci dönem milletvekillerini ve cumhurbaşkanını seçmek...

Muazzez nine, yürüteçle gelip oyunu kullandı
MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, kalp yetmezliği bulunan, yürüme engelli Muazzez Sarıca (89), yürüteç ve yakınlarının yardımıyla sandığa gelip, oyunu kullandı.
Alaşehirliler, 27'nci dönem milletvekillerini ve cumhurbaşkanını seçmek için sabahtan itibaren sandık başlarına gitti. Yaşlılar ve engeliler de yakınlarının yardımıyla sandığa gelip, güçlükle de olsa oylarını kullandı. Soğuksu Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi, kalp yetmezliği bulunan, yürüme engelli Muazzez Sarıca da Beş Eylül İlkokulu'na yürüteciyle, kızı Fadime Çeltikoğlu ve diğer yakınlarının yardımıyla gelerek 1197 numaralı sandıkta vatandaşlık görevini yapıp, oyunu kullandı.
İlerleyen yaşı ve sağlık sorunlarına rağmen tüm işlemlerini kendisi yapmak istediğini belirten Muazzez Sarıca, "Bugüne kadar yapılan tüm seçimlerde gelip, oyumu kullandım. Bu seçimde de güçlükle de olsa gelip, oyumu kullanabildiğim için çok mutluyum. Allah, hayırlısını versin. Hakkınızı helal edin. Hepiniz bana yardımcı oldunuz, sağ olun. Oyumu kime verdiğimi ise bir Allah bir de ben bilirim" dedi.

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