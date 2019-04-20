Muay Thai Milli Takım seçmeleri Tatvan’da yapılıyor

Özcan ÇİRİŞ - Ceren KURTYE / TATVAN-BİTLİS,() - Muay Thai Federasyonu, bu yıl dünya ve Avrupa şampiyonalarında Türkiye'yi temsil edecek Milli takım seçmelerini Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenliyor. Tatvan Doğu Anadolu Fuar Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen seçmelere Türkiye Şampiyonası ve Uluslararası Amatör Muay Thai Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren 65 ilden 140 sporcu katılıyor.

Organizasyon hakkında açıklamalarda bulunan Muay Thai Doğu Anadolu Bölge Başkanı Ömer Uğur, amaçlarının Türkiye Şampiyonası'nı Tatvan'da yaparak yaklaşık 3 bin sporcunun katılacağı organizasyona ev sahipliği yapmak olduğunu ifade ederek, "Muay Thai Doğu Anadolu Federasyonu ve İl Temsilciliği'nce bu yıl 2'ncisi düzenlenen Milli Takım seçmelerini gerçekleştiriyoruz. Organizasyona 140 sporcumuz katılıyor. 65 ilden gelen sporcularımızın bir kısmı Avrupa şampiyonu, bir kısmı dünya ve bir kısmı da Türkiye şampiyonlarıdır. Burada sporcular milli takıma seçilmek için mücadele edecekler. Bu yıl Muay Thai Milli Takımı Bitlis'in Tatvan ilçesinde seçilecek. Bizim asıl amacımız Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaktır. Türkiye Şampiyonası çok büyük bir organizasyondur. Saydığımız sıkletlerde toplamda 3 bin sporcu katılıyor. Bu da bölgemiz başta olmak üzere Bitlis ve Tatvan'ın turizmine ve ekonomisine katkı sunacaktır" dedi.

Muay Thai Federasyonu Başkan Vekili Hakan Yıldız ise, bugün Muay Thai Federasyonu tarafından 2019 yılında yapılacak olan dünya ve Avrupa şampiyonalarında ülkemizi temsil edecek sporcuların seçmelerini gerçekleştirdiklerini söyledi. Yıldız, "Bu seçmelere Türkiye Şampiyonası'nda ve Uluslararası Amatör Muay Thai Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular katılıyor. Tüm sporcularımıza başarılar dilerim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Doğu Anadolu Muay Thai Bölge Başkanı Ömer Uğur ile röportaj

- Muay Thai Federasyonu Başkan Vekili Hakan Yıldız ile röportaj

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