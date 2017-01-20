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Muammer Güler Dink davasında tanık olarak dinlenecek

HRANT Dink cinayeti davasında mahkeme, aralarında eski İçişleri Bakanı ve dönemin İsanbul Valisi Muammer Güler'in de aralarında bulunduğu 51 kişinin tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetine...

Muammer Güler Dink davasında tanık olarak dinlenecek
HRANT Dink cinayeti davasında mahkeme, aralarında eski İçişleri Bakanı ve dönemin İsanbul Valisi Muammer Güler'in de aralarında bulunduğu 51 kişinin tanık olarak dinlenmesine karar verdi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetine ilişkin görülen davada aralarında eski İçişleri Bakanı Muammer Güler, eski Emniyet Müdürleri Hanefi Avcı, Emin Arslan, Bülent Köksal, Recep Güven, Selim Kutkan ile azeteci Nedim Şener'in de olduğu 51 kişinin tanık olarak dinlenmesi kararlaştırıldı. Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek'in tahliye talebi reddedilerek, soruşturmanın genişletilmesine ilişkin gelecek celse karar verileceği belirtildi. Duruşma 6 Şubat 2017 tarihine ertelendi.

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