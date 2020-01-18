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MSB: Türkiye, Somalili kardeşlerinin yanında olmaya devam edecek
MİLLİ Savunma Bakanlığı, "Türkiye, terör belasına karşı Somalili kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir" açıklamasını yaptı.
GENEL 18.01.2020, 14:58 18.01.2020, 15:03
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, "Türkiye, terör belasına karşı Somalili kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir" açıklamasını yaptı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Somali'de masum sivilleri hedef alan ve 4’ü Türk vatandaşı olmak üzere 11 sivili yaralayan bombalı terör saldırısını en sert şekilde lanetliyor ve kınıyoruz. Türkiye, terör belasına karşı Somalili kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir" denildi.
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