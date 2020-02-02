MSB: Tahliye uçağı arıtmaya tabi tutuldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'koronavirüs' salgını nedeniyle Çin'deki Türkleri ve dost ülke vatandaşlarını yurda getiren askeri kargo uçağının arıtma işlemine tabi tutulduğunu açıkladı.Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Çin'in Vuhan kentinden gelen yolcu uçağımızın dün gece başlayan arıtma işlemleri tamamlandı. KBRN uzmanlarımız uçağın içini ve dışını detaylı şekilde arıtma işlemine tabi tuttu" denildi.