MSB: Suriye rejiminin İdlib'e hava saldırısında 8 sivil katledildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Suriye rejiminin İdlib'e düzenlediği hava saldırısında 8 sivilin katledildiği, 20'den fazla kişinin de yaralandığı duyuruldu.Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Suriye rejimi tarafından İdlib'in Ariha bölgesinde sivil yerleşim yerine yapılan insanlık dışı hava saldırısında 8 masum sivil katledilirken, 20'den fazla sivil de yaralandı" denildi.