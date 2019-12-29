Son Dakika
MSB: Sağlık personelini taşıyan uçak Mogadişu'ya ulaştı
MİLLİ Savunma Bakanlığı, bombalı terör saldırısı nedeniyle bölge halkına destek olmak amacıyla gönderilen ve sağlık personelini taşıyan uçağın Somali'nin başkenti Mogadişu'ya ulaştığını açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından...
GENEL 29.12.2019, 09:29
MİLLİ Savunma Bakanlığı, bombalı terör saldırısı nedeniyle bölge halkına destek olmak amacıyla gönderilen ve sağlık personelini taşıyan uçağın Somali'nin başkenti Mogadişu'ya ulaştığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Somali’deki bombalı terör saldırısında yaralanan Somalili kardeşlerimize destek olmak amacıyla gönderilen ve sağlık personeli ile sağlık malzemesini taşıyan TSK’ya ait uçağımız Mogadişu’ya ulaştı" denildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Somali’deki bombalı terör saldırısında yaralanan Somalili kardeşlerimize destek olmak amacıyla gönderilen ve sağlık personeli ile sağlık malzemesini taşıyan TSK’ya ait uçağımız Mogadişu’ya ulaştı" denildi.
6°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 29 Aralık 2019
|İmsak
|06:50
|Güneş
|08:22
|Öğle
|13:11
|İkindi
|15:30
|Akşam
|17:51
|Yatsı
|19:17
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|16
|34
|2. Başakşehir
|17
|33
|3. Trabzonspor
|17
|32
|4. Beşiktaş
|17
|30
|5. Fenerbahçe
|16
|28
|6. Galatasaray
|17
|27
|7. Alanyaspor
|16
|26
|8. Malatyaspor
|16
|23
|9. Göztepe
|16
|23
|10. Gaziantep FK
|16
|23
|11. Denizlispor
|17
|22
|12. Çaykur Rizespor
|16
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Kasımpaşa
|17
|15
|15. Konyaspor
|16
|15
|16. Antalyaspor
|17
|14
|17. Ankaragücü
|17
|12
|18. Kayserispor
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|17
|36
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Menemen Belediyespor
|17
|28
|4. Akhisar Bld.Spor
|16
|27
|5. Bursaspor
|17
|27
|6. Keçiörengücü
|16
|25
|7. Ümraniye
|17
|25
|8. Balıkesirspor
|17
|24
|9. Altay
|16
|23
|10. Fatih Karagümrük
|17
|23
|11. Adana Demirspor
|16
|21
|12. Giresunspor
|16
|20
|13. İstanbulspor
|16
|19
|14. Altınordu
|17
|18
|15. Osmanlıspor
|17
|13
|16. Boluspor
|16
|12
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|16
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|18
|52
|2. Leicester City
|20
|42
|3. Man City
|19
|38
|4. Chelsea
|19
|32
|5. M. United
|20
|31
|6. Tottenham
|20
|30
|7. Wolverhampton
|19
|30
|8. Sheffield United
|19
|29
|9. Crystal Palace
|20
|27
|10. Everton
|20
|25
|11. Newcastle
|20
|25
|12. Arsenal
|19
|24
|13. Burnley
|20
|24
|14. Brighton
|20
|23
|15. Southampton
|20
|22
|16. Bournemouth
|20
|20
|17. West Ham
|19
|19
|18. Aston Villa
|20
|18
|19. Watford
|20
|16
|20. Norwich City
|20
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Getafe
|18
|30
|7. Athletic Bilbao
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Levante
|18
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|18
|13
|20. Espanyol
|18
|10