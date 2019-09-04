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MSB: S-400 eğitimi başladı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi' kapsamında S-400 eğitiminin başladığını açıkladı. Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma...

GENEL 04.09.2019, 10:58
MSB: S-400 eğitimi başladı
MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi' kapsamında S-400 eğitiminin başladığını açıkladı.
Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında Rusya'nın Gatchina şehrinde S-400 eğitimi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu personelin katılımı ile başladı" denildi.
Rusya'dan satın alınan S-400'lerin ikinci sevikiyatı 27 Ağustos'ta başlamış ve bu faaliyetin 1 ay süreceği bildirilmişti.

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