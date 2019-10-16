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MSB'den, 'Mehmetçiğe selam gönder' kampanyası
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle sosyal medyada 'Mehmetçiğe selam gönder' etiketiyle kampanya başlattı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusunda sürdürülen Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle A...
GENEL 16.10.2019, 16:55
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle sosyal medyada 'Mehmetçiğe selam gönder' etiketiyle kampanya başlattı.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusunda sürdürülen Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle A Milli Futbol Takımı futbolcuları, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde oynadığı Arnavutluk ve Fransa karşılaşması sonrası Mehmetçiğe destek amacıyla asker selamı verdi. Ayrıca, çeşitli branşlarda mücadele eden mili sporcular da kazandıkları şampiyonluklar sonrası asker selamı verdi. Milli Savunma Bakanlığı da, Twitter'dan 'Mehmetçiğe Selam Gönder' etiketi ile kampanya başlattı. Kampanyan, sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Büyük ilgi gören kampanya kapsamında çok sayıda kişi, asker selamı ile çektirdiği fotoğrafları Twitter'da paylaştı.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusunda sürdürülen Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle A Milli Futbol Takımı futbolcuları, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde oynadığı Arnavutluk ve Fransa karşılaşması sonrası Mehmetçiğe destek amacıyla asker selamı verdi. Ayrıca, çeşitli branşlarda mücadele eden mili sporcular da kazandıkları şampiyonluklar sonrası asker selamı verdi. Milli Savunma Bakanlığı da, Twitter'dan 'Mehmetçiğe Selam Gönder' etiketi ile kampanya başlattı. Kampanyan, sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Büyük ilgi gören kampanya kapsamında çok sayıda kişi, asker selamı ile çektirdiği fotoğrafları Twitter'da paylaştı.
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