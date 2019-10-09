MSB'den harekat açıklaması (2)

MSB: SAAT 14.00'TEN İTİBAREN BİLGİ VERİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD, Rusya Federasyonu, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya ile NATO ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterlikleri saat 14.00’ten itibaren Barış Pınarı Harekâtı’na ilişkin bilgilendirildi" ifadelerini kullandı.



