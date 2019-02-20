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MSB Bakanı Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler Yüksekova’da

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunup, vatandaşlarla sohbet etti. Akşam saatlerinde Yüksekova ilçesine gelen Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay...

MSB Bakanı Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler Yüksekova’da
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunup, vatandaşlarla sohbet etti.
Akşam saatlerinde Yüksekova ilçesine gelen Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler’in makamında bir süre görüştükten sonra Cengiz Topel Caddesi’ne çıkarak esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Akşam saatlerinde Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler’i karşılarında gören Yüksekovalılar büyük şaşkınlık yaşadı. Bakan Akar ve Orgeneral Güler, yürüyüş sırasında cadde üzerindeki esnafları ziyaret etti. Bir çok dükkana girerek esnafla sohbet eden Bakan Akar ve Orgeneral Güler, vatandaşlarla yakından ilgilenip, sorunlarını dinledi.
Bakan Akar, Orgeneral Güler ve Hakkari Valisi Akbıyık, yaklaşık 1 saat caddede esnaf ve vatandaşlarla sohbet ettikten sonra Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel ile birlikte Tümen Komutanlığı'na geçerek burada akşam yemeğine katıldı. Bakan Akar ve Orgeneral Güler’in daha sonraki programı ile ilgili de her hangi bir açıklama yapılmadı.

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