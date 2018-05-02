MS hastası ev maketleri yaparak hayata tutunuyor

BURSA'da 13 yıldır multipl skleroz (MS) tedavisi gören emekli Bilal Ekinci (67), atölyeye çevirdiği odasında yaptığı maket evler ile moral buluyor. Merkezi sinir sistemi hastalığı MS ile bu şekilde mücadele ettiğini söyleyen Ekici, "Yaptığım maketler büyük ilgi görüyor. Bunların beğenilmesi benim moralimi yükseltiyor, hastalığa karşı direncimi artırıyor" dedi.

Evli ve 4 çocuk babası Bilal Ekinci, Bursa'da atölyesinde ayakkabı üretirken, 32 yıl önce gözlerinden rahatsızlanınca hastaneye başvurdu. Rahatsızlığı ara ara tekrar eden Ekinci'ye o dönem 'Behçet' ve 'Üveit' hastalığı tanıları konuldu. Daha sonra emekli olan ve tedavisi sürerken 2005 yılında rahatsızlığı yineleyen Bilal Ekinci'nin MS hastası olduğu belirlendi. Hastalık atakları sonucu sol gözü görme yetisini yitiren Ekinci'nin sol elinde de güç kaybı ortaya çıktı. Ancak hastalığı nedeniyle hiçbir zaman karamsarlığa kapılmayan Bilal Ekinci, atölyeye çevirdiği odasında yaptığı ev maketleriyle hayata tutundu. Son 2 yıldır da yürüme güçlüğü çektiği için dışarı çıkamayan Ekinci, hobi olarak çocukluktan beri maket yaptığını, hastalığın ardından maket yapımına daha da yoğunlaştığını söyledi. Maket yapımında ilaç kutuları, kartonlar ve çıtaları kullandığını anlatan Bilal Ekinci, sokak lambaları için de tedavi iğnelerinin cam tüplerinden faydalandığını söyledi.

Doktorlarının ve eşinin de desteğiyle MS ile sürekli mücadele ettiğini belirten Bilal Ekinci, "Hep mücadele ettim, hobilerime ağırlık verdim. Sol gözüm görmemesine, sol elimde de yaşadığım güç sorununa rağmen hiçbir zaman 'hastayım' demedim. Bu mücadeleyi vermeseydim şu anda yatalak olurdum. Doktorlarım benim bu mücadelemi çok destekliyor" dedi.

Ekinci, MS'lilere de hasta psikolojisinden kurtulmaları ve yaşam mücadelerini sürdürmeleri çağrısında bulundu.



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