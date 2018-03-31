MS hastası anne ve engelli kızının okuma aşkı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, ()- MUĞLA'da, MS (multipl skleroz) hastası Nuriye Elçin (59), spastik engelli kızı Günnur Elçin (38) ile birlikte okuma-yazma kursuna gidiyor. Halk eğitim merkezi öğretmenlerinden Zeliha Çırpan, evlerinde eğitim verdiği anne ve kızının azminin, herkese örnek olması gerektiğini söyledi.

Menteşe ilçe merkezinde yaşayan eşi işçi emeklisi olan 3 çocuk annesi Nuriye Elçin, televizyon ekranlarında izlediği okuma-yazma seferberliği haberlerinden etkilendi. MS hastası olan Elçin, Menteşe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nü arayarak, spastik engelli kızı Günnur Elçin ile birlikte kursa katılmak istediklerini söyledi. Kurum yetkilileri harekete geçerek, anne ve kızına eğitim vermesi için öğretmen Zeliha Çırpan'ı görevlendirdi.

Kursun çok güzel gittiği ifade eden Nuriye Elçin, "Okumayı sökmeye başladım. Bu imkan bize sunulduğu için çok mutluyum. Herkese teşekkür ederim" dedi.

Öğretmen Çırpan ise, "Kas gelişimine çok dikkat ediyoruz. Kalemi nasıl tutuyorlar, ince motor gelişimleri nasıl gelişiyor, bunlara bakıyorum. Bazı öğrencilerimiz harfi tanıyor ama yazamıyor. Kimi ise tanıyor ama okuyamıyor. Bunlara göre bireysel farklılıklara bakıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen bir kitabımız var. Kitaptan devam etmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizin özür durumu, ailesel ve yaşadığı mekanlar farklı olduğu için eğitimimize de buna göre yön vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Menteşe Halk Eğitim Merkezi Müdürü İdris Kömürcü, Nuriye Elçin ve kızı Günnur'u evinde ziyaret edip başarı diledi.

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