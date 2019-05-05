MR uyumlu kalp pilini SGK'nın karşılaması için kampanya başlattı

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ Üniversitesi öğrencisi Nurdan Aksoy (21), sınav haftasında bayılınca kaldırıldığı hastanede kalp rahatsızlığı olduğunu öğrendi. Tedavisi için MR uyumlu kalp pili takılması gereken Aksoy, yurt dışından getirilen pillerin Sosyal Güvenlik Kurumu'nca (SGK) karşılanması için internet üzerinden imza kampanyası başlattı.

Kocaeli Üniversitesi'nde çift ana dal yaparak, aynı anda hem siyaset bilimi ve kamu yönetimi hem de radyo, sinema ve televizyon bölümlerinde okuyan Nurdan Aksoy, sınavlarının olduğu 17 Nisan'da bayılınca hastaneye kaldırıldı. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde incelemeleri yapılan genç kıza, kısmi kalp yetersizliği ve relaksasyon bozukluğu tanısı koyuldu. Halk arasında 'kalpte ritim bozukluğu' olarak bilinen hastalık nedeniyle genç kızın normalde 60 ile 80 arasında olması gereken 1 dakikadaki kalp atışı sayısı 20'ye kadar düşebiliyor. Doktorların kalp pili takılmasına karar verdiği Nurdan Aksoy, kendisi için uygun görülen MR uyumlu kalp pilinin yurt dışından getirileceğini ve SGK tarafından karşılanmadığını öğrendi. Kendisi için getirilen MR uyumlu kalp pilinin ücretini ailesinin desteğiyle karşılayan genç kız, aynı hastalığa yakalanan ve maddi durumu yeterli olmayan kişiler için kampanya başlattı. Aksoy'un internet üzerinden 'MR Uyumlu Kalp Pilimi SGK Karşılasın' başlığıyla başlattığı imza kampanyasına, 4 bin 645 kişi destek verdi. Yurt dışından getirilecek MR uyumlu kalp pilinin tedarik edilmesini bekleyen Aksoy, 18 gündür hastanede yatıyor.

'8 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDIM'

Hastalığını öğrenme sürecini anlatan Nurdan Aksoy, "Ben ilk önce Mart'ın 19'unda bayılmıştım. Beni buraya kaldırmışlardı. O zaman kalp rahatsızlığım olduğunu bilmiyordum. Sonra Mart'ın 25'inde bana randevu vererek kardiyoloji servisine yönlendirdiler. Ben bu zamana kadar panik atak ya da anksiyetem olduğunu düşünüyordum. Bu da kaygı bozukluğu demek; ama kardiyolojiye geldiğimde kısmi kalp yetersizliği ve relaksasyon bozukluğu yani halk arasında ritim bozukluğu olarak bilinen hastalığımın olduğunu öğrendim. Daha sonra tekrar sınav haftamda bayıldım. Nisan'ın 17'sinde bayılıp, gece buraya kaldırıldım. O zaman beni yoğun bakıma aldılar. Ailem burada değildi. Annem ve babam şehir dışındaydı. Ben buraya okumak için gelmiştim sonra doktorlarım çok yardımcı oldular. 8 gün yoğun bakımda kaldım" dedi.

'4 BİN 645 İMZAMIZ VAR'

Teşhisi öğrenince çok üzüldüğünü aktaran Aksoy, "Genelde 50 ve 70 yaş arası insanların muzdarip olduğu bir hastalık olduğunu söylediler. Daha sonra bana kalp pili takılması gerektiğini ama kalp pillerinin MR uyumlu olmadığını ve MR uyumlu kalp pillerinin de devlet tarafından karşılanmadığını; çünkü Türkiye'de üretilmediğini söylediler. Fransa, Belçika ya da Amerika gibi ülkelerden temin ediyorlarmış. Ben de 'Ben ameliyat olabilirim, o ücreti bir şekilde karşılayabilirim; ama bunu karşılayamayan veya benden daha küçük insanlar ne yapacaklar' diye düşünerek bir kampanya başlatmak istedim. Bunun için de imza toplamaya başladım. Kampanyayı başlattığım internet sitesinde bugün 4 bin 645 imzamız var" diye konuştu.

MR UYUMLU KALP PİLİ

MR uyumlu kalp pilleri ile normal kalp pilleri arasındaki farkı anlatan Aksoy, "MR uyumlu kalp pilleri ile MR cihazlarına girebiliyorsunuz. X-ray cihazlarından geçebiliyorsunuz. Bunlar sadece ameliyatınızdan sonra biraz dikkat etmeniz gereken şeyler. Normal kalp pilinde ise özellikle ben 20 yaşındayım, MR cihazına giremem. Mesela, umarım olmaz ama, bir trafik kazası geçirsem ve MR çekilmem gerekse o cihaza giremem; çünkü ısıya dayanıklı değil. MR cihazı normal kalp pilinin ısısını ve ayarlarını bozuyor. Bu yüzden onun MR uyumlu olanları var. Toplamda 6 çeşit kalp pili var. Hepsi farklı durumlar için. Ben şu anda sadece 2 tanesini biliyorum. Biri bana takılacak olan MR uyumlu kalp pili diğeri de normal kalp pili. Normal kalp pili ile X-ray cihazlarında, uçaklarda, AVM'lere girerken bile sıkıntı yaşıyorsunuz" dedi.

'BEKLEME SÜRESİ ZOR'

MR uyumlu kalp pillerinin Türkiye'de üretilmesinin önemine vurgu yapan Nurdan Aksoy, şöyle konuştu:

"Bu çok ciddi bir şey ve hayatınızın sonuna kadar sizin arkadaşınız oluyor. Pilin bitmesine yakın uyarı verip ötüyor ve siz bunu kafanızın içinde duyuyorsunuz. 20 yaşında biri için bu çok acı bir şey. En başta ben bunu kabul edemedim. 'Neden benim başıma geldi?' diye düşünüyordum. İnsanların hepsi dışarıda, sınavlarımız bitti, herkes bir yerlere gitti ve ben bunları sadece sosyal medyadan gördüm. Kendim yataktaydım. Üzüntüyle ben de başka insanların sesi olmak istedim ve araştırmaya başladım. Ben isterim ki bizim ülkemiz de bunu üretebilsin ve hastaları için kendisi karşılayabilsin. Buna bir yaş sınırı getirilebilir. En azından genç hastaların ücretleri karşılanabilir. Bu hastanede aynı hastalıktan dolayı yatan biri daha vardı. Kalp pilinin tedarik süresi uzun olduğundan, ailesiyle vakit geçirmek için hastaneden çıktı. İnsanlar için bunun gelmesi, bekleme süresi çok zor. Sadece bizim açımızdan değil, ailelerimiz için de çok zor. Ben şu an okula gidemiyorum. Halen kalp pilinin gelmesini bekliyorum; ama ülkemizde üretiliyor olsaydı yurt dışından temin etmek zorunda olmasalardı şu an çoktan ameliyat olup buradan çıkmış olabilirdim. Ben o yüzden sesimi duyurmak istediğim için bir kampanya başlattım. Neden üretemeyelim ya da neden karşılanmasın?, diye düşündüm"



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