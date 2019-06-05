Motosiklette 6 kişi ile tehlikeli yolculuk

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de trafikte seyir halindeki motosiklette 6 kişinin bulunması dikkat çekti.

Dün, merkez Melikgazi ilçesi Sivas caddesinde üzerinde 6 kişi bulunan motosikleti görenler şaşırdı. Önüne bir çocuğunu, arkasına eşi ve diğer çocuğunu, eşinin arkasındaki sepete ise 2 çocuğunu bindirerek seyahat eden motosiklet sürücüsü, dikkat çekti. Bayram ziyaretine gittiği tahmin edilen ailenin, motosikletteki tehlikeli yolculuğu, başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf, kısa sürede yayıldı.



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