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Motosikletlilerin kabusu olan hırsızlar yine kamerada
İSTANBUL'da birçok yerde motosiklet çaldığı belirlenen hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı. Aynı yöntemle hırsızlık yaptığı belirlenen 2 kişi, yolda ilginç şekilde ilerlerken cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi, Kağıthane...
GENEL 30.10.2019, 15:46
İSTANBUL'da birçok yerde motosiklet çaldığı belirlenen hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı. Aynı yöntemle hırsızlık yaptığı belirlenen 2 kişi, yolda ilginç şekilde ilerlerken cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi,
Kağıthane ve çevresindeki ilçelerde son günlerde çok sayıda motosiklet hırsızlığı yapıldı. O görüntülerden birine motosikletli ve kasklı iki hırsız özel bir firmaya ait otoparka geldi. İki hırsız önce otoparkın çevresinde turladı. Ardından hırsızlardan biri otoparkın önünde geldikleri motosiklette beklerken, diğeri motosikletin yanına geldi. Hırsız, 30 bin TL değerindeki motosikleti ittirerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Diğer hırsız ise suç ortağının peşinden geldikleri motosiklet ile gitti.
Güpegündüz yaşanan motosiklet hırsızlığın benzeri bir çok yerde güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde aynı yöntemle hırsızlık yapanların aynı kişiler olduğu belirlendi. O hırsızlardan biri çaldığı motosikleti ayağıyla iterken diğerinin ise kullandığı görülüyor. O anlarda yolda ilerleyen bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
(FOTOĞRAF)
Kağıthane ve çevresindeki ilçelerde son günlerde çok sayıda motosiklet hırsızlığı yapıldı. O görüntülerden birine motosikletli ve kasklı iki hırsız özel bir firmaya ait otoparka geldi. İki hırsız önce otoparkın çevresinde turladı. Ardından hırsızlardan biri otoparkın önünde geldikleri motosiklette beklerken, diğeri motosikletin yanına geldi. Hırsız, 30 bin TL değerindeki motosikleti ittirerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Diğer hırsız ise suç ortağının peşinden geldikleri motosiklet ile gitti.
Güpegündüz yaşanan motosiklet hırsızlığın benzeri bir çok yerde güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde aynı yöntemle hırsızlık yapanların aynı kişiler olduğu belirlendi. O hırsızlardan biri çaldığı motosikleti ayağıyla iterken diğerinin ise kullandığı görülüyor. O anlarda yolda ilerleyen bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
(FOTOĞRAF)
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