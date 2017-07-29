Motosikletliler trafikte fark edilmek istiyor

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ'de motosiklet kulüplerince, geçen pazartesi günü motosikletiyle trafik kazasında hayatını kaybeden çevre mühendisi 30 yaşındaki İbrahim Düzen'i anmak ve trafikte var olduklarını göstermek için kortej düzenlendi.

Denizli Cam Sanayi fabrikasında çevre mühendisi olarak çalışan İbrahim Düzen, geçen pazartesi günü kullandığı motosikletle askeri saha geçiş yolunda kaza yaptı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın, Düzen'in kullandığı motosikleti bir otomobilin sıkıştırması yüzünden meydana geldiği ileri sürüldü. Sosyal medyada motosikleti sıkıştırarak kazaya neden olan otomobili görenlerin polise bildirilmesi istendi. Kazanın ardından Denizli'deki motosiklet kulüpleri, motosiklet kullanıcılarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için bugün anma korteji düzenledi.

Denizli Ticaret Odası önünde toplanan yaklaşık 100 motosikletli, anma korteji kapsamında yaklaşık 10 kilometrelik yolu motosikletleriyle giderek İbrahim Düzen'in kaza sonucu hayatını kaybettiği askeri saha geçiş yolu başlangıcına geldi. Burada bir ağaca asılan İbrahim Düzen'in fotoğrafının altına ve çevresine motosikletliler, karanfil bıraktı.

Motosikletlilere sarılıp, gözyaşı döken Düzen'in annesi emekli öğretmen Semra Düzen, otomobil sürücülerinin, motosiklet sürücülerini fark etmesini istediğini belirterek, "Benim evladım son olsun, başka motosiklet kazası olmasın. Otomobil kullananlar yolun bir kısmını motosiklet kullanıcılarına bıraksın, onları fark etsinler. Benim oğlum tam teçhizat binerdi. Kaskını hep takardı. Otomobil kullananlar saygılı olsun. Biz kimseden bir şey istemiyoruz. Sadece oğlumun kaza yapmasına neden olan otomobil sürücüsünün ortaya çıkmasını istiyoruz. Yürekli biriyse çıkar" dedi.

Baba Musa Düzen de oğlunun kaza yapmasına neden olan otomobil sürücüsünün ortaya çıkmasını isteyerek, "Kendisi ortaya çıkıp, kazaya neden olduğunu söylerse davacı olmayacağım, çünkü bizden gitti giden. Yeter ki vicdanen ortaya çıksın, acılarımız dinsin. Çıkmazsa ve sonra bulunursa sonuna kadar davacı olacağız" diyerek gözyaşı döktü.

Ultra Riders Motosiklet Kulübü Başkanı Hasan Gençarslan ise, yaptığı açıklamada trafikte motosiklet kullanıcılarının var olduğu belirterek, "Toplanmamızın nedeni kaybettiğimiz İbrahim Düzen'i anmak ve bu günlerde gerçekleşen diğer kazalara da dikkat çekebilmektir. Geriye dönüp baktığımızda, geçmişe ait birçok kaybın yaşandığı ve birçoğunun sebebinin bilinçsizlik ve dikkatsizlik sonucu oluşan kazalardan kaynaklandığı hepimizce bilinmektedir. İşte bu sebepledir ki, kaybettiğimiz tüm motosiklet kullanıcılarını anmak ve kamuoyunun dikkatini çekebilmek için bugün burada bir aradayız. Değerli sürücüler bir kez daha hatırlatmak isteriz ki, lütfen ama lütfen trafikte motosikletleri fark edin. Bizim hava yastığımız, güçlendirilmiş kaportamız olmadığı gibi, motosiklet üzerinde savunmasız ve bir kaza anında çaresiziz. Araçlarınızı kullanırken aynaya bir kez de bizim için bakın ve lütfen kavşağı bir kez de bizim için kontrol edin" diye konuştu.

Anma etkinliğinin ardından motosikletliler, Düzen'in annesi ve babasına sarılıp, gözyaşı döktü.

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