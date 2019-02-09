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Motosikletli kuryenin evi ile bakkal arasına kurduğu hat kaldırıldı

RİZE’de, bakkala gidip gelirken dik rampa inip çıktığı için zorlanan Gökhan Gökdemir (28), evi ile bakkal arasına ip ile hat kurarak, makaralı sistemle siparişleri eve çekmeye başladı. Gökdemir'in bulduğu sıra dışı çözüm, şikayet...

Motosikletli kuryenin evi ile bakkal arasına kurduğu hat kaldırıldı
RİZE’de, bakkala gidip gelirken dik rampa inip çıktığı için zorlanan Gökhan Gökdemir (28), evi ile bakkal arasına ip ile hat kurarak, makaralı sistemle siparişleri eve çekmeye başladı. Gökdemir'in bulduğu sıra dışı çözüm, şikayet üzerine görüntü kirliliği oluşturduğu gerekçesiyle zabıta ekiplerince kaldırıldı.
​Gülbahar Mahallesi’ndeki bir binada oturan motosikletli kurye Gökhan Gökdemir, bakkal ile evi arasındaki dik rampa ve 5'inci kattaki evine çıkan merdivenleri yürümekte zorlanınca, çözüm yolu aradı. Bir hafta önce dairesi ile bakkal bitişiğindeki aydınlatma direği arasına 200 metre uzunluğunda ip hattı kuran Gökhan Gökdemir, makaralı sepet yaptı. Sepeti ip üzerinden kaydırarak gönderen Gökdemir, bakkala telefonla verdiği siparişleri evine de aynı yöntemle çekmeye başladı. Gökdemir, bu yöntemle 5 kat merdiven ve binaya giden dik yokuşu inip çıkmaktan kurtuldu.
'GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ' ŞİKAYETİ
Ancak, Gökdemir'in bulduğu sıra dışı çözüm, kısa yolu sürdü. Binaların önünden geçen ip hattının görüntü kirliliği oluşturduğunu belirten vatandaşların şikayetleri üzerine Rize Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Mahalleye gelen zabıta görevlileri, Gökhan Gökdemir ile görüşerek ip hattının kaldırılmasını sağladı. Gökdemir, hattın kaldırılmasıyla yeniden 5 kat merdiven ve binaya giden dik yokuşu inip çıkarak bakkala gidip gelmek zorunda kaldı. 

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