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Motosikletle hareket halindeyken rubik küpü çözdü

BURSA'da adı öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, trafikte hareket halindeyken rubik küpü çözdü. Kendisinin ve diğer sürücülerin canını tehlikeye atan motosikletli, o anları sosyal medyada paylaşıp beğeni istedi. Osmangazi ilçesinde...

Motosikletle hareket halindeyken rubik küpü çözdü
BURSA'da adı öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, trafikte hareket halindeyken rubik küpü çözdü. Kendisinin ve diğer sürücülerin canını tehlikeye atan motosikletli, o anları sosyal medyada paylaşıp beğeni istedi.
Osmangazi ilçesinde motosiklet sürücüsü hareket halindeyken aracının üzerine yerleştirdiği kutudan rubik küpünü çıkardı. Ardından sürücü bir taraftan rubik küpü çözdü bir taraftan da yaklaşık 35 kilometre hızla yoluna devam etti. Kendisinin ve diğer sürücülerin canını tehlikeye atan motosikletli, o anları kameraya kaydetti. Sosyal medyadan paylaştığı görüntülere beğeni isteyen sürücü, "Neden motosiklet kullanırken rubik küpü çözmeyeyim diyerek yola çıktım. Youtube'a videolar koymayı, farklı ses getirmeyi düşünüyorum. Motosiklet üzerinde yapılamayacak hareketler yapmayı düşünüyorum" dedi.

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