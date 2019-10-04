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Motosikletiyle kafeteryaya daldı
ÇANAKKALE'de motosikletiyle kafeye dalan H.B. adlı kadın, yaralandı. Kaza, saat 16.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi, Molla Yakup Sokak’ta meydana geldi. H.B., yönetimindeki 17 ABD 095 plakalı motosikletin kontrolünü yitirince, kafeteryanın...
GENEL 04.10.2019, 19:47
ÇANAKKALE'de motosikletiyle kafeye dalan H.B. adlı kadın, yaralandı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi, Molla Yakup Sokak’ta meydana geldi. H.B., yönetimindeki 17 ABD 095 plakalı motosikletin kontrolünü yitirince, kafeteryanın camekanını kırarak işyerine girdi. Çarpma sonucu H.B.’nin eli, kırılan cam parçaları nedeniyle kesildi. Kazayı görenler, polis ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından H.B., ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi sevk edildi. Kaza sırasında boş olan kafeterya da hasar meydana geldi. H.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi, Molla Yakup Sokak’ta meydana geldi. H.B., yönetimindeki 17 ABD 095 plakalı motosikletin kontrolünü yitirince, kafeteryanın camekanını kırarak işyerine girdi. Çarpma sonucu H.B.’nin eli, kırılan cam parçaları nedeniyle kesildi. Kazayı görenler, polis ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından H.B., ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi sevk edildi. Kaza sırasında boş olan kafeterya da hasar meydana geldi. H.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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