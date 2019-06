Motosikletiyle İzmir'den Mardin'e karne hediyesi kitap götürecek

Hande NAYMAN/İZMİR, () - İZMİR'de yaşayan Öznur Vardar (42), Mardin'de bulunan ilkokullara karne günü kitap hediye etmek için motosikletiyle yolculuğa çıktı. Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün izniyle 200 hikaye kitabını karne günü öğrencilere verecek Vardar'ın yolculuğu 4 gün sürecek.

İzmir'de yaşayan ve sosyal medya yönetimi yapan Öznur Vardar, İzmir'den Mardin'de bulunan ilkokullara karne hediyesi götürmek için motosikletiyle yola çıktı. Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşerek kentte bulunan Gülseren- Enver Tüfekçioğlu ve Şehit Öğretmen Abdül Vahap Yersiz ilkokullarındaki öğrencilere 200 hikaye kitabı hediye edecek olan Vardar, motosikletiyle Afyonkarahisar, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa'dan sonra 13 Haziran Perşembe günü Mardin'e varacak ve öğrencilere kitaplarını teslim edecek.

2 yıldır motosiklet kullanan Öznur Vardar, zorlu yolculuk için profesyonel eğitim aldığını belirterek, "İzmir’in otopark ve trafik sorunundan sonra scooter satın aldım ve daha sonra motosiklet kullanmaya başladım. Daha sonra motosiklet kullanımıyla ilgili bir hocadan eğitim almaya başladım. Erkeklerde motor ve teknik bilgilerin yerleşikliği çok daha gelişkin düzeyde, biz kadın olarak bunları çok bilmiyoruz. Uzun bir yolculuğa çıkacağım için eğitim almam gerekiyordu. İnsanlar kendini güvende hissettiğinde her şeyi yapabilir. Bana 'Motorda korkmuyor musun?' diyorlar. Motor tehlikeli değildir, kullanıcı tehlikelidir. Motorda tamamen yola odaklı olmak gerekiyor. Eğer uzun yol yapacaksam kendi ülkemin güzel topraklarında yapmalıyım" dedi.

'KÜÇÜK DE OLSA AKILDA KALMAYI AMAÇLIYORUM'

Her gün 300- 400 kilometre yol katedeceğini kaydeden Vardar, "Şimdi hem özgür olmanın gerçek halini hem de hayal kurabilmeyi öğreten masal dergilerimizle yola çıkmaya hazırlanıyorum. Afyon, Adana, Antep, Urfa ve en son Mardin'e varacağım. Mardin'de birkaç gün kalmak istiyorum. Güneydoğuyu dolaşmak istiyorum. Bunu yaparken de arkadaşlarımın masal dergilerini götüreceğim. Derginin içinde toplam 8 masal var ve hepsi özgün, orijinal masallar. İzmir'de 3 ayda bir yayınlanan bir dergi. Toplam 200 adet dergi götüreceğim. Motorda olmak özgürlüktür. Özgürlüğün çok zor ve ulaşılmaz bir şey olduğu düşünülüyor. Özgürlük hissinin çocuklarda gelişmesi de tamamen küçüklükte dinlenen masallar ve hikayelerle alakalıdır. Bu kitaplar hem miniklere karne hediyesi olacak hem de özgürlüğün çok uzak bir şey olmadığını gösterecek. Küçük de olsa akılda kalmayı amaçlıyorum. Motosiklete hepsini sığdırmam mümkün olmadığı için bir kısmını kargo ile gönderiyoruz. Ben Mardin'de bunları teslim alıp çocuklara teslim edeceğim" diye konuştu.

'ÜLKENİN MASAL KENTİ MARDİN'

Mardin'e gitmesinin nedenlerinin anlatan Öznur Vardar, "Çünkü benim için bu ülkenin masal kenti Mardin. Mardin'in 5 bin yıllık bir geçmişi var. 2018 yılında üçüncüsü düzenlenen masal günleri var; Türkiye'nin her yerinden masal anlatıcıları burada buluşuyor. Masal kent Mardin masalları seviyor. Şimdi kendi masalıma seyahat planı yaptım. Başka kızlar da büyüyünce kendi masallarını yaratıp özgür yolculuklar yapsın istiyorum. 'Zor olmaz mı?' diyorlar kolay olan şeyler mutlu etmiyor ki insanı. Hayal edip, emek verip, elde etmenin hazzını başka hiçbir şeyde bulamazsınız" dedi.

