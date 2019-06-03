Motosiklet tutkununun deri sanatı

ADANA'da motosiklet tutkunu Yusuf Pehlivan (53), deriden ürettiği ürünlerle dünyanın dört bir yanındaki motosiklet tutkunlarının araçlarını yeniden dizayn ediyor.

Kentte uzun yıllar grafiker olarak çalışan Yusuf Pehlivan, deri tasarımına merak salarak İstanbul'dan deri satın almaya başladı. Evinin bahçesini atölyeye çeviren Pehlivan, kendisine ait 2 motosikletini deriden ürettiği ürünlerle yeniden tasarladı. Üzerindeki kıyafetleri ve ayakkabıları da deriden dizayn eden Pehlivan, kısa sürede yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda motosiklet tutkununun da hayranlığını kazandı. Dünyanın dört bir yanından siparişler almaya başlayan Pehlivan, bu sanatı ileriye taşımak istiyor.

2006 yılında ilk motorunu aldığını belirten Pehlivan, "Ben deri tasarımı yapıyorum. Motosikletçi arkadaşlarıma tasarlamalar yapıyoruz. Kişiye özel tasarımlar yapıyorum. Motosiklet gruplarında herkesin kendisine ait bir takma adı olur. Örneğin 'scorpion' takma adlı arkadaşıma akrep üzerine çalıştım. Benden tasarım isteyen arkadaşlarım sadece bana doneyi verirler ben kendilerine göre çalışıyorum. Uzun yıllar grafiker olarak çalıştım. Deri işine kendime cüzdan yaparak başladım. Tamamen ticari birşey değil ama sonuçta her şeyin bir bedeli var. Ondan ziyade ben arkadaşlarımın ihtiyaçlarını giderecek bir şeyler yaptığım için ayrı bir keyif alıyorum" dedi.

'AYNI TASARIMI TEKRAR YAPMIYORUM'

Kendisinin de motosiklet tutkunu olmasından dolayı ihtiyaçları bildiğini kaydeden Pehlivan, "Ben motorcu olduğum için motorda nasıl bir çanta olursa sürücünün işi kolaylaşır gibi soruların cevabını biliyorum. Sadece deri tasarımcısı olsam motorcuyu bilemem. Motorcu olmam bana avantaj sağladı. Yurt dışına da tasarımlarımı yolladım. Üniversitelerde eğitimler verdim. Uluslarası kongreye davet edildim. Yelek yapıyorum elimde dikiyorum derileri. Genelde yaptığım tasarımlar motosikletler üzerine ancak kadın çantası, cüzdan da yapıyorum. Yaptığım bir tasarımı tekrar yapmıyorum. Çünkü o ürünün bir benzerinin olmamasına dikkat ediyorum. Genelde sipariş çalışıyorum. İkinci bir şahıs gelse aynısını istese aynısını yapmıyorum" diye konuştu. Pehlivan, meraklısına deri sanatını bedelsiz öğretebileceğini sözlerine ekledi.

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