Motosiklet tutkunu gençten sevgilisine sürpriz evlenme teklifi

KIRIKKALE'de motosiklet tutkunu Eren İş (36), sevgilisi Tuba Karartı'ya (32), 15 motosikletli arkadaşının yaktığı meşaleler eşliğinde evlenme teklif etti.

Kırıkkale Motosiklet Kulübü üyesi Eren İş, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Tuba Karartı'ya sürpriz evlenme teklifinde bulunmak için arkadaşlarından yardım istedi. Motosiklet tutkunu Eren İş, sevgilisi Tuba Karartı ile geldiği restoranın otoparkında, 15 motosikletli arkadaşı tarafından meşaleler yakılarak karşılandı. Eren İş, arkadaşları, 'Tuba seni çok seviyorum, benimle evlenir misin?' yazılı pankart açtığı sırada dizlerinin üzerine çökerek sevgilisine evlenme teklif etti. Sürprizle büyük mutluluk yaşayan Tuba Karartı, teklifi kabul etti. Çift, arkadaşlarının arasında birbirlerine sarılarak mutluluklarını paylaştı.



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