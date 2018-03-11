Motosiklet tutkunları şehitlikleri ziyaret etti

ÇANAKKALE 18 Mart Motosiklet Derneği ve Türkiye Motosiklet Platformu tarafından bu yıl 4’üncü kez düzenlenen ‘Şehitler Bizi Bekler’ adlı organizasyon kapsamında, çok sayıda motosikletli tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki şehitlikleri ziyaret etti.

Türkiye’nin birçok yerinden dün Çanakkale’ye gelerek geceyi kentte geçiren motosikletliler, bugün feribot ile Eceabat ilçesine geçti. Konvoy halinde Şehitler Abidesi’ne giden motosikletliler, burada Türk bayrağı açtı. Şehitler için Saygı Duruşunda bulunup, İstiklal Marşı’nı okudu.

Türkiye Motosiklet Platformu Başkanı Zafer Fatih Özsoy, dördüncü kez gerçekleştirdikleri etkinliği başarıyla tamamladıklarını belirterek, “Çanakkale şehitlik sürüşüne katılmanın haklı gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Burada bulunmaktan ve şehitlerimizi anmaktan dolayı gururluyuz. Şehitlerimiz için her zaman burada olacağız” dedi.

Motosiklet tutkunları, daha sonra okunan mevlit etkinliğini katılıp, şehitler için dua etti. Tarihi Yarımadadaki şehitlikleri ziyaret edip, savaş alanlarını gezdi.



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