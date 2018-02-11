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Motosiklet tutkunları şehitler için sürdü

Esra AKSU/SİNOP, () - SİNOP Motor Sporları Kulübü ve Sinop Enduro Kros Kulübü üyeleri tarafından 'Afrin Şehitlerine Saygı Sürüşü' gerçekleştirildi.  Sinop Motor Sporları Kulübü ve Sinop Enduro Kros Kulübü üyeleri, kentteki Hamsi...

Motosiklet tutkunları şehitler için sürdü

Esra AKSU/SİNOP, () - SİNOP Motor Sporları Kulübü ve Sinop Enduro Kros Kulübü üyeleri tarafından 'Afrin Şehitlerine Saygı Sürüşü' gerçekleştirildi. 
Sinop Motor Sporları Kulübü ve Sinop Enduro Kros Kulübü üyeleri, kentteki Hamsi Yolu'nda bir araya geldi. 'Afrin Şehitlerine Saygı Sürüşü' kapsamında 50 motosikletli, Çukurbağı Mezarlığı’ndaki şehitliğe kortej eşliğinde gitti. Şehitliğe çiçek bırakılıp, dua edildi. Motosikletli grup, daha sonra Uğur Mumcu Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı'na gelerek, burada saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okudu. Grup adına açıklama yapan Sinop Motor Sporları Kulübü Başkanı Atilla Hakan Şen, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerler için etkinliği gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bizim elimizden gelen; askerimizin, ordumuzun, vatanımızın, milletimizin yanında olduğumuzu gösterebilmek. Keşke şehitlerimiz olmasa; ama maalesef böyle bir gündeyiz. Böyle bir günde toplanmak istemezdik. Allah vatanımızı, ordumuzu korusun. Şehitlerimize de Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerine, yakınlarına taziyelerimi ve sabırlar diliyorum"  dedi.

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