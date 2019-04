Motosiklet tutkunları, çocuk istismarına 'dur' dedi

SON zamanlarda giderek artan çocuklara yönelik ihmal ve istismar vakalarına dikkat çekmek isteyen İzmir Motosiklet Kulüpleri Birliği üyeleri, Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda bir araya geldi. "Ülkede her çocuğun güvenliğinden hepimiz sorumluyuz" diyen serbest motosikletçiler, konuya dair hassasiyetlerini dile getirerek şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını belirtti.

İzmir Motosiklet Kulüpleri Birliği üyesi olan serbest motosikletçiler, son zamanlarda tüm kamuoyunun ortak acısına sebebiyet veren çocuklara yönelik ihmal ve istismar vakalarına dikkat çekmek için toplandı. Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda 'Çocuk ve kadın istismarına karşı motorcular' ve 'Bir kereden bir şey oldu' yazılı pankart açan yaklaşık 200 motorcu, yaşanan olaylara tepki gösterdi. 'Ülkede her çocuğun güvenliğinden hepimiz sorumluyuz' diyen serbest motosikletçiler, şiddetin her türlüsüne karşı, aileden başlayarak toplumun tüm katmanlarına yayılacak şekilde mücadele etmek ve çocukları ihmal ve istismardan arınmış bir çevrede büyütmenin, herkesin üzerine düşen bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

'HEPİMİZ SORUMLUYUZ'

Tüm serbest motosikletçiler adına basın açıklamasını okuyan grup sözcüsü Süslü Kadın Motosiklet Derneği Başkanı Melis Kocabaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde son yıllarda çocuklara yönelik ihmal ve istismar vakalarının yazılı ve görsel basın organlarında ayrıca sosyal medyada giderek daha görünür olması sebebiyle, biz İzmir'de bulunan dernek ve kulüp ayırmaksızın bütün motosiklet kullanıcıları bir araya gelip konuya dair hassasiyetimizi bizlere destek olan kurum ve derneklerle ayrıca halkımızla birlik olarak kamuoyuyla paylaşmak istedik. Sorumluluk bilinci, bizleri ihmal ve istismar vakaları yaşandığında şüpheli veya faillere yönelik cezai yaptırımların çerçevesinin ötesinde, bu vakaların bir daha yaşanmaması için gerekli olan bütüncül çocuk politikalarının içeriğini konuşmaya yönlendiriyor. İhmal ve istismarın birçok acı yüzü var. Erken yaşlarda ihmal ve istismara uğrayan çocuklar hayatta kalsalar dahi, fiziksel ve ruhsal gelişimleri olumsuz etkileniyor. İlerleyen yıllarda sosyal becerilerde yetersizlik, davranış sorunları, düşük özgüven ve öğrenme süreçlerinde zorluklar yaşama ihtimalleri artıyor. Büyüyüp yetişkin olduklarında çeşitli sağlık sorunlarıyla karşılaşma olasılıkları fazlalaşıyor. Yetişkinlik dönemlerinde de hem yakınlarına hem de toplumdaki diğer insanlara şiddet gösterme eğilimi artıyor. Çocuklar ancak aileleri ve toplum tarafından desteklendiğinde bu olumsuz etkilerin üstesinden gelebiliyor. Çocuklarımıza şiddetten uzak güvenli ortamlar yaratmalı, onları yakından izlemeli ve desteklemeliyiz."

'DİĞER HAKLARIN DA DESTEKÇİSİYİZ'

Çocukların korunma, sağlık ve beslenme eğitimi konularını birlikte ele alan, bütüncül bir aile politikasının hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Kocabaş, şöyle dedi:

"İzleme ve takip mekanizmaları aracılığıyla çocuğu çevreleyen sistemlerin denetimi sağlanmalıdır. Risk altında bulunduğu tespit edilen çocuklar için erken uyarı ve müdahaleye yönelik araç ve mekanizmalar geliştirilmelidir. Çocuğun yakın çevresini oluşturan ve kritik önem taşıyan ailelere yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları önemsenmelidir. Her çocuğun erken yaşlardan itibaren bakım, eğitim, sağlık ve korunma hizmetlerinden eşit olarak yararlandığı, şiddet, istismar ve ihmalden korunarak büyüyebildiği başta aile ve hane olmak üzere destekleyici ortamlar içinde olması gerektiğine inanıyoruz. Bu ortamları yaratacak her türlü çalışmanın kritik öneme sahip olduğunu vurgulamak istiyoruz. Biz motosiklet kullanıcıları olarak, sadece çocuk istismarını değil, kadına şiddetin, hayvan haklarının, engelli kardeşlerimizin engelsiz yaşam alanlarına kavuşmasının, yaşlılarımızın sosyal hayatlarının iyileştirilmesinin de tam destekçisiyiz. Bugüne kadar bu duruşumuzu hiç bozmadık bugünden sonra da bu konuların savunucuları olmaya devam edeceğiz."



