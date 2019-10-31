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Motosiklet sepetinde tehlikeli yolculuk
KAYSERİ'de, sepetine yüklenen arızalı motosiklet ve ayaktaki sürücüsü ile trafikte seyreden motosikleti görenler şaşırdı. Kayseri-Develi karayolunda, üzerinde 2 kişi bulunan motosikletin sepetinde ise arızalı başka bir motosiklet, yanında...
GENEL 30.10.2019, 12:31
KAYSERİ'de, sepetine yüklenen arızalı motosiklet ve ayaktaki sürücüsü ile trafikte seyreden motosikleti görenler şaşırdı.
Kayseri-Develi karayolunda, üzerinde 2 kişi bulunan motosikletin sepetinde ise arızalı başka bir motosiklet, yanında da ayakta duran sürücüsü yer aldı. Sepetten düşmemesi için arızalı motosikleti ayakta durarak tutan sürücü ile yol üzerinde seyreden motosiklet, görenleri şaşırttı. Üzerinde 3 kişi ve arızalı bir motosiklet bulunan sepetli motosiklet, diğer sürücülerin şaşkın bakışları arasında yola bu şekilde devam etti.
Kayseri-Develi karayolunda, üzerinde 2 kişi bulunan motosikletin sepetinde ise arızalı başka bir motosiklet, yanında da ayakta duran sürücüsü yer aldı. Sepetten düşmemesi için arızalı motosikleti ayakta durarak tutan sürücü ile yol üzerinde seyreden motosiklet, görenleri şaşırttı. Üzerinde 3 kişi ve arızalı bir motosiklet bulunan sepetli motosiklet, diğer sürücülerin şaşkın bakışları arasında yola bu şekilde devam etti.
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