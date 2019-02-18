Motosiklet kazasından sonra sporda şifa buldu

Gizem KARADAĞ/ANKARA, () - ANKARA'da 3 yıl önce geçirdiği motosiklet kazasında sol omzu kırılıp bileği parçalanan ve beyin travması geçiren Ergun Güvenç (51), ameliyat ve fizik tedavi ardından sporla sağlığına kavuştu. 2 yıldır personal training (kişiye özel antrenman) yapan Güvenç, "Omzumu güçlendirmek için çalışmalar yaptık. Denge problemimin yüzde 90'ınını hallettim. Spor yapmaya başladıktan sonra depresyondan kurtuldum. Fiziksel olarak hiç olmadığım kadar iyiyim" dedi.

Evli ve 1 çocuk babası işletmeci Ergun Güvenç (51), 2016 yılında geçirdiği motosiklet kazasında ağır yaralandı. Beyin travması geçiren Güvenç'in, sol omzu kırılırken, sol bileği parçalandı. Kazanın ardından beyin travmasına bağlı konuşma zorluğu ve denge problemi yaşayan Güvenç, omuz ve bileği için bir kaç ameliyat oldu ve fiziki tedavi gördü. Yaklaşık 1 yıl süren bu tedavi sürecinin ardından denge sorunları devam eden Güvenç, ardından Sports International’da personal training (kişiye özel antrenman) yaparak tam olarak sağlığına kavuştu. Yaklaşık 2 yıldır spor salonunda antrenman yapan Güvenç, omzuyla ilgili güçlendirme çalışmaları yaparken denge çalışmaları gerçekleştirdi. Güvenç, hem omzunu güçlendirdi hem de denge problemini yüzde 90 oranında aştı.

'DOKTORLAR ÜMİTLİ DEĞİLLERDİ'

Kazanın etkisiyle az da olsa tutuk konuşmaya devam eden Güvenç, büyük bir kaza geçirdiğini, ölümden döndüğünü söyledi. Güvenç, "Doktorlar omzum ile ilgili çok ümitli değillerdi. Ben o süreci hatırlamıyorum. İlk başta protez takılması gerektiği söylenmiş. Başka bir doktor 'ameliyat yapalım' demiş. Ameliyatla omzum ve bileğim daha iyi oldu. Sonra fizik tedavi ile biraz daha iyi hale geldi" dedi.

'DENGE PROBLEMİMİM YÜZDE 90’NINI HALLETTİM'

Kazadan sonra hiç hatırlamadığı 5 aylık bir dönemi olduğunu belirten Güvenç, 2 yıldır spor yaptığını anlatarak şunları söyledi:

"Eğitmenim çok uğraştı. Omzumu güçlendirmek için çalışmalar yaptık. Denge problemi de yaşıyordum. Sonra eğitmenimle denge üzerine çalışmalar yapmaya başladık. Çeşitli aletlerle bir süre çalıştık. En son eğitmenim pilates topu üzerinde çıkmaya cesaretlendirdi. Ben de eğitmenime güvendim ve denge problemimin yüzde 90'ınını hallettim. Merdivende basamaklardan inerken başım dönüyordu. Kazadan sonra depresyon ilaçları kullandım. Spor yapmaya başladıktan sonra depresyondan kurtuldum. Bu sayede bütün ilaçları bıraktım. Şu anda sadece kendimi zor konuşuyor hissediyorum; ancak fiziksel olarak hiç olmadığım kadar iyiyim."

'ERGUN BEY İLE GURUR DUYUYORUM'

Güvenç'in antrenörü İran asıllı Bahman Golshaei ise denge, güç, dayanıklılık gibi gereken her şeyi birlikte çalıştıklarını belirterek, "Eli hareket etmiyordu, bileğinde sıkıntısı ve dizinde bir takım ağrıları vardı. Yaklaşık 2 ay sonra vücudunu tamamen analiz ettikten sonra ihtiyacı olan bölgeleri güçlendirdik. Aynı zamanda sadece sakatlanan bölgeleri değil, diğer bölgelere de destekçi olarak güçlendirerek çok güzel bir sonuç aldık. Ergun bey ile gurur duyuyorum" dedi.



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