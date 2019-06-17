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Motosiklet kazasında yaralanan iş insanı Cem Kınay'ın sağlık durumu iyi

KAYSERİ, () - NEVŞEHİR'de, motosikletiyle gezerken, geçirdiği kazada yaralanan turizm sektörünün tanınmış isimlerinden Cem Kınay'ın (61) sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Kınay'ın tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi...

Motosiklet kazasında yaralanan iş insanı Cem Kınay'ın sağlık durumu iyi

KAYSERİ, () - NEVŞEHİR'de, motosikletiyle gezerken, geçirdiği kazada yaralanan turizm sektörünün tanınmış isimlerinden Cem Kınay'ın (61) sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Kınay'ın tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Güney, "Yakın takibimizde olan Kınay'ın genel durumunda iyileşme sağlandı. Bir süre sonra alacağımız özel odada, servis şartlarında tedavisine devam edilecek" dedi.
Kaza, 3 gün önce, Acıgöl ilçesi Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde meydana geldi. Motosiklet tutkunu olan, turizm sektörünün tanınmış isimlerinden Cem Kınay, 34 BOH 376 plakalı motosikletiyle bölgede gezinti yaparken, iddiaya göre, dengesini kaybetmesi sonucu düştü. Yaralanan Kınay, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'nin acil servisine kaldırıldı. Kınay'ın kaburgalarında kırık olduğu belirlendi. Kınay, ilk tedavisinin ardından ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek, göğüs cerrahisi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. 
İSTANBUL'A SEVK EDİLMEYECEK
Başhekim Prof. Dr. Ahmet Güney, 3 gündür tedavi altında olan Cem Kınay'ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "İlk müdahalenin yapıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi'nde 2 göğüs kafesinde kaburga kırıkları ve pnomotoraks (hava kaçağı) nedeni ile göğüs tüpü takılmıştır. Acil müdahale incelemesinde, kaburga kırıklarına ilaveten 2 köprücük kemiği ve sağ kürek kemiğinde kırıklar olduğu tespit edilmiştir. Hasta, mevcut durumu ile ERÜ Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Yoğun Bakım Servisi'nde takibe alınmıştır. Yakın takibimizde olan Kınay'ın genel durumunda iyileşme sağlandı. Bir süre sonra alacağımız özel odada, servis şartlarında tedavisine devam edilecek" dedi.
Hastane yetkilileri, Cem Kınay'ın hava basıncı nedeniyle İstanbul'a sevk edilmeyeceğini, tedavisine hastanede devam edileceğini söyledi.

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