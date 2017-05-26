Motosiklet kazasında felç olan Temmuz, yeniden doğdu

Selma KUNAR/ ANTALYA, () - ANTALYA'da motosiklet kazasında vücudunda birçok kemik kırılan ve sol tarafında felç gelen 25 yaşındaki Temmuz Yılmaz, 36 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra, doktor ve fizyoterapistlerin yoğun tedavisiyle 1 yıl sonra hem okuluna, hem de çok sevdiği motosikletine geri döndü.

Antalya'da geçen yıl 26 Mayıs tarihinde kullandığı motosikletle bir araçla çarpışan Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü öğrencisi Temmuz Yılmaz, kazadan sonraki 3 ayı çok net hatırlayamadığını; doktorları, fizyoterapistleri ve ailesinin yoğun çabasıyla hayata döndüğünü söyledi. Vücudunun sağ tarafında çok sayıda kırık, sol yanının felç olduğunu belirten Temmuz Yılmaz, 45 gün hastanede kaldığını, bu sürenin 36 gününün ise yoğun bakımda geçtiğini belirtti.

HERKES ÇOK ÇEKTİ

Taburcu olduktan sonra Atatürk Devlet Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Evde Sağlık Hizmeti kapsamında evde fizik tedavi gördüğünü anlatan Yılmaz, şimdiyse fizik tedavi için haftada 5 gün motosikletiyle hastaneye geldiğini söyledi. Ailesine, doktorlarına ve arkadaşlarına teşekkür eden Temmuz Yılmaz, “Herkes çok çekti. Doktorlarım, ailem, arkadaşlarım. Ama iyileştim. Artık okuluma da motosikletime de geri döndüm" dedi.

MOTOSİKLET KULLANAN İKİ KEZ DÜŞÜNMELİ

Gerekli tüm tedbirleri almasına ve normal hızda gitmesine rağmen böyle ağır bir kaza geçirdiğini söyleyen Temmuz Yılmaz, Türkiye'de motosiklet kullanmanın tehlikeli olduğuna dikkat çekti. Yılmaz, kendisi gibi motosiklet tutkunu olanlara ise “Motor kullananlar yapacakları şeyi iki kez düşünsün. Bir kez düşünmek yetmiyor" diye seslendi.

Temmuz Yılmaz, tekrar motosikletine kavuştuğunu için mutlu olduğunu belirterek, “Sanki yeniden doğdum. Motosiklet kullanmayı bırakmayı asla düşünmüyorum" dedi.

OKULUNA GİDİYOR, SOSYAL AKTİVİTELERİ YAPABİLİYOR

Atatürk Devlet Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Dr. Zeynep Kılıç, Temmuz Yılmaz'ın 1 yıl önce motosiklet kazasına bağlı travmatik beyin lezyonu geçirmiş bir hasta olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Temmuz, uzun süre yoğun bakım sürecinde kalmış, daha sonra yatağa bağımlı tedavi görmüş, ardından fizik tedavi hizmetlerinden yararlanarak rehabilitasyon aşamasına geçilmiş bir hastamız. Bu tür vakalarda hastayı bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Hasta eğer fizik tedaviye uyum sağlayabiliyorsa bizim işimiz biraz daha kolaylaşıyor. Temmuz'da kırıklar vardı ve kırık iyileşmesinin olması gerekiyordu. Hastayı mobilize etmeden önce bu gerekiyordu. İlk başta evde fizik tedavi rehabilitasyon hizmeti verdik. Artık hastaneye geliyor fizik tedavi için. Temmuz rehabilitasyon aşamasının son kısmında. Tedavimiz tamamlanmak üzere diyebilirim. Çünkü istediğimiz amaca neredeyse ulaştık sayılır. Sağ omzunda biraz eklem kısıtlılığı mevcut ama onun iyileşmesini zamana bırakıyoruz. Diğer bölgede istediğimiz aşamaya geldik. Okuluna gidiyor, sosyal yaşamda istediği aktiviteleri çok rahat yapabiliyor."

HASTANIN İYİLEŞECEĞİNE İNANMASI ÇOK ÖNEMLİ

“Böyle ağır vakaların bu şekilde düzelebiliyor olması için fizik tedavi çok önemli ama beyinde gelişen hasarın düzeyi ilk başta aslında belirleyici" diyen Dr. Kılıç, “Çok yoğun bir hasar meydana gelmişse hastaya yardımcı olma şansımız biraz daha kısıtlı. Hastayı rehabilitasyonla gayretlendiriyoruz. Hasta iyileşeceğine inanıyorsa, moral ve motivasyon varsa çok daha güzel sonuçlara ulaşabiliyoruz" diye konuştu.

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