Motosiklet, hızlı girdiği virajda devrildi: 2 ölü

Mehmet GÜNEY/İZMİR, ()- İZMİR'in Konak ilçesinde, hızlı girdiği iddia edilen virajda kontrolden çıkıp devrilen motosikletteki Habip Dağal (40) ve Zafer Çelik (42), hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 04.30 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Güzelyalı Semti yakınlarında meydana geldi. Konak'tan Balçova yönüne giden Habip Dağal yönetimindeki 26 BC 694 plakalı motosiklet, virajı alamayarak yol kenarındaki kaldırıma çarpıp devrildi. Kazada, Dağal ve yanındaki Zafer Çelik, yaklaşık 100 metre sürüklenerek tramvay yoluna düştü. Sahilde balık tutan vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dağal ve Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Çelik ve Dağal'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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