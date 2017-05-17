Motosiklet ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

DENİZLİ'nin Pamukkale İlçesi'nde, ağaca çarpan motosikletteki yolcu öldü, sürücü ağır yaralandı.Kaza, bugün saat 06.00 sıralarında, Akköy Mahallesi'nde meydana geldi. Pamukkale'den Denizli yönüne giden kimliği tespit edilemeyen sürücünün kullandığı 03 FL 499 plakalı motosiklet, kontrolden çıktı. Orta refüje çıkan motosiklet, palmiye ağacına çarptı. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan 39 yaşındaki Önder Yakal öldü, araç sürücüsü ise ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla, Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza yerinde polisin yaptığı inceleme sonrası Yakal'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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