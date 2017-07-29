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Motoruna kuş giren uçak seferden çekildi

  İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, () Türk Hava Yolları’nin İstanbul-Manchester seferini yapmaya hazırlanan uçağı kalkış için piste ilerlediği sırada motora kuş girince motorda patlama sesi duyuldu. Yapılan ilk incelemede motorda büyük hasar...

Motoruna kuş giren uçak seferden çekildi

 

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, () Türk Hava Yolları’nin İstanbul-Manchester seferini yapmaya hazırlanan uçağı kalkış için piste ilerlediği sırada motora kuş girince motorda patlama sesi duyuldu. Yapılan ilk incelemede motorda büyük hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Atatürk Havalimanı'ndan saat 14:21'de kalkış yapacak olan Türk Hava Yolları'nın TK1995 sefer sayılı Manchester uçağı, pistte kalkış için hızlandı. Bu sırada uçağın motoruna kuş girdi. Motorda patlama sesinin duyulması üzerine kaptan pilot kalkıştan vazgeçti. Motorunda hasar olan THY uçağı bakıma alınırken yolcular da terminale götürüldü. Yolcular THY'nin başka bir uçağı ile Manchester'e gönderilecek.

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