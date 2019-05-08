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Motorize ramazan davulcuları

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), () - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde ramazan davulcuları, 5 yıldır motosiklet üzerinde davul çalarak vatandaşı sahura kaldırıyor. Davulculardan biri motosikleti sürerken, diğeri arkada ters oturup...

Motorize ramazan davulcuları

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), () - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde ramazan davulcuları, 5 yıldır motosiklet üzerinde davul çalarak vatandaşı sahura kaldırıyor. Davulculardan biri motosikleti sürerken, diğeri arkada ters oturup davulunu çalıyor. 
Sahurdan önce bir kahvede toplanan 60 kadar davulcu, oruç tutanları sahura uyandırmak için yay olarak cadde ve sokaklara dağılıyor. Ancak bazı davulcular ilçenin uzak mahallelerine ulaşmak için motosiklet kullanıyor. Biri motosikleti kullanırken, diğeri arkaya ters oturup davul çalıyor. Motosiklet üzerinde yaklaşık 15 kilometre yol yaparak davul çalan ramazan davulcuları, ilçede 5 yıldır motosiklet üzerinde davul çalarak vatandaşı sahura kaldırıyor. Motorize davulcu Ali Daşpınar (18), "İlçemiz son 3-4 yıldır epey gelişme katetti. Sokaklarımız caddelerimiz büyüdü. İlçemiz genişledi. Bu genişleme yüzünden yaya olarak davulu çaldığımızda yetiştiremiyorduk. Sahur vakti çabuk geldiği için zaman kısıtlı oluyordu. Sahurda davulu duymayan kalmasın diyerek buna bir çözüm getirdik. Herkes davul sesiyle sahura uyansın diye motorize sistem kurduk. Bu sistemle 1 saatte tamamladığımız işi yarım saate kadar düşürme imkanımız oldu. Bu sayede girmediğimiz sokak, davulu duymayan ev kalmadı. Daha önce 5 ya da 6 kilometrede davul çalarken bu oranı 10 ile 15 kilometreye kadar çıkardık. Motorize ekiplerle işimiz daha kolaylaştı" dedi.

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